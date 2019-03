Ukrajinci majú po krk sľubov, chcú skutočné zmeny

Volodymyr Zelenskij (41)

Herec, ktorý hral Napoleona, ale aj ukrajinského prezidenta. Nominovala ho strana Sluha ľudu. Narodil sa v Krivom Rogu, má právnické vzdelanie, ale nikdy ho nevyužil v praxi. Roky sa pohybuje v masmediálnej sfére. Napríklad svojho času ako generálny producent televízie Inter. Popularitu získal ako šéf skupiny v rámci súťaže KVN, ktorú neskoršie preformátoval na družstvo známe na Ukrajine ako "95. kvartal“ a následne ako úspešné štúdio. Jeho profilom sa stala satirická šou, komediálne filmy a seriály. V jednom z filmov pod titulkom Sluha ľudu si Zelenskij zahral úlohu učiteľa, ktorý sa napokon stal prezidentom krajiny.

Jeho program obsahuje záväzok, že mu ide iba o jediný prezidentský mandát. Ako prvý krok plánuje presadiť návrh zákona o vládnutí ľudu, podľa ktorého by Ukrajinci diktovali svoje požiadavky politickému vedeniu formou referenda. Každý podnikateľ bude môcť za poplatok vo výške 5 % legalizovať svoj príjem. Každé dieťa bude môcť na svojom účte akumulovať príjem z predaja prírodného bohatstva štátom. Ukrajina by sa mala stať globálnym supermarketom s ekologickými potravinami.

Medzi plusy kandidáta patrí jeho „čistý štít“ v rámci ukrajinskej politickej scény. Voliči ho stotožňujú s hlavným hrdinom filmu Sluha ľudu a body získava aj na agitačných koncertoch po celej krajine.

Za mínusy kandidáta možno považovať chýbajúce skúsenosti v politike či spoločenskej aktivite a podozrenie, že má prepojenie na oligarchu Ihora Kolomojského. V neposlednom rade sú to jeho obchodné aktivity v Rusku a absencia skúseností z prezidentských volieb. Heslom Zelenského je: Urobíme to spoločne!

Otázkou je, či sa mu rovnako ako jeho okoliu podarí zmeniť nezávideniahodnú spoločensko-politickú situáciu v krajine v prípade, že mu Ukrajinci zveria prezidentský mandát. Podľa väčšiny pozorovateľov však už jeho postup do druhého kola volieb bude úspechom a signálom voličov pred možnou búrlivou spoločensko-politickou premenou.

Julia Tymošenková (58)

Súčasná poslankyňa parlamentu má kredit najsilnejšieho opozičného politika. Dvakrát sa uchádzala o kreslo prezidenta. Vždy skončila na druhom mieste. „Teraz alebo nikdy,“ je dnes jej heslo na pozadí zaručene nezaručených predvolebných sľubov. Pred dvadsiatimi rokmi tvrdili, že je primladá na najvyššie vládne funkcie. V tomto roku na jeseň bude mať 59 rokov. Vraj je to jej „posledná šanca“.

Politickú kariéru si začala budovať v roku 1997 ako tzv. plynová princezná. Dvakrát bola premiérkou, rovnako dvakrát sedela za mrežami pre hospodárske machinácie. Ako tvrdí, bolo to väznenie s politickým pozadím. Zápasila so všetkým prezidentmi: iniciovala odvolanie prezidentov Kučmu, Juščenka, Janukovyča a dnes aj Porošenka.

Tymošenková má program „Novým ukrajinským kurzom“. Vypracovali ho stovky odborníkov. Obsahuje o. i. požiadavku, aby Rusko zaplatilo za všetky vzniknuté škody. Podľa programu občania môžu kedykoľvek vymeniť predstaviteľov vládnej moci pomocou referenda, a teda nie rezolúcií. Sľubuje, že mesiac po voľbách dvojnásobne klesne cena plynu a o päť rokov dosiahne mzda na Ukrajine úroveň ako v Poľsku. Podľa nej sadzba v rámci hypotekárnych úverov nepresiahne 3 % ročne.

Medzi Tymošenkovej plusy patrí zmobilizované tzv. tvrdé jadro elektoriátu, ktorý „našej Julke“ dáva hlasy už nejedno desaťročie. Kandidátka má zároveň bohaté politické skúsenosti. Jej plusom je efektívne fungujúca široká sieť straníckych organizácií v rámci strany Baťkivščina (Vlasť).

Na druhej strane musí Tymošenková čeliť odporu tzv. starej politickej gardy, obvineniu týkajúceho sa nevýhodnej „plynovej dohody“ s prezidentom Putinom v roku 2009. Čelí aj kritike kvôli populizmu, keď napríklad sľubuje radikálny pokles poplatkov, ako aj vrátenie Ukrajincom úspor uložených v bankách v čase ZSSR.

„Budem kandidovať za prezidentku Ukrajiny. Prezidentský post, voľba hlavy štátu nie je pre mňa hrou ale potrebou reálnych zmien, ktoré očakáva krajina“, uviedla politička na videu, ktoré umiestnila na jednej zo sociálnych sietí . Mnohí však upozorňujú na jej priam chorobnú ambíciu byť naj. Samotná Julia Vladomirovna tvrdí, že je to v záujme ušľachtilých cieľov.

Petro Porošenko (53)

Tvrdí o sebe, že pre Putina je najhorším prezidentským kandidátom, ako aj to, že vraj neprehral v živote ani jediné voľby. Nezávislý kandidát je zároveň jedným z najbohatších Ukrajincov. Šéfoval Rade bezpečnosti štátu, ako aj rezortu zahraničia počas prezidenta Viktora Juščenka. V službách premiéra Viktora Janukovyča pôsobil ako minister hospodárstva. Prezidentom sa stal nečakane po udalostiach na Majdane a následnom štátnom prevrate. Napriek tomu, že mu predpovedali kreslo starostu Kyjeva. Rodák z juhoukrajinského Bolhradu v Odeskej oblasti vyštudoval ekonómiu. V 90. rokoch ovládol niekoľko cukrárenských podnikov, ktoré spojil do holdingu Roshen. Sľúbil vzdať sa podnikateľských aktivít a za niekoľko hodín ukončiť tzv. protiteroristickú operáciu na východe krajiny. Nič z toho v skutočnosti nesplnil. Pravda je iba to, že aktivity vložil do správy švajčiarskej skupiny Rothschild Trust. V roku 2017 uzavrel pobočku Roshen v ruskom Lipecku.

Pilierom Porošenkovho programu je budúce členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO. Prihlášku plánuje podať v roku 2023 a členom sa vraj Ukrajina stane už ako „regionálny líder“. V pláne má aj dokončenie reforiem, ako aj požiadavku, podľa ktorej „Rusko ako okupant“ zaplatí všetky straty. Trvá na tom, že Ukrajina ubránila pred Ruskom nielen seba, ale aj európsku civilizáciu ako takú. Podľa Porošenka strategickými prioritami hospodárstva sú agrárny sektor, IT sektor, strojárstvo, doprava a turistika.

Medzi plusy kandidáta patrí podpora gubernátorov a starostov najväčších miest, imidž štátnika vlastenca, nepriateľa Putina, budovateľa armády, bezvízový režim s EÚ a osamostatnenie pravoslávnej cirkvi na Ukrajine.

Na druhej strane musí čeliť sklamaniu Ukrajincov z výsledkov súčasného politického vedenia, nedostatočnému boju proti korupcii vrátane ľudí v najbližšom okolí prezidenta. Obviňujú ho aj z neschopnosti ukončiť konflikt na východe Ukrajiny. Má však skúsenosti z prezidentských volieb v roku 2014, v ktorých ako víťaz získal 54,7 % hlasov.