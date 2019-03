Mexiko chce kvôli migrantom vytvoriť kontrolný bezpečnostný pás

Tehuantepecká šija je najužšou časťou pevninského územia na juhu Mexika medzi Mexickým zálivom a Tichým oceánom. Vzhľadom k jej šírke, ktorá dosahuje iba 215 kilometrov, je najľahšie kontrolovateľnou oblasťou krajiny, ktorej situáciu komplikuje ďalšia karavána asi 2500 ľudí, ktorá mieri cez Mexiko na sever k hraniciam USA. Okrem toho sa podľa Sanchezovej v Hondurase zrejme formuje nová, oveľa väčšia skupina prisťahovalcov túžiacich dostať sa do Spojených štátov.

„Chceme rozmiestniť migračné základne federálnej polície a civilnej obrany v spolupráci so všetkými federálnymi vládnymi úradmi takým spôsobom, aby sme mali kontrolu na Tehuantepeckej šiji,“ uviedla dnes podľa AP tajomníčka mexického ministerstva vnútra po stredajšom stretnutí s americkou ministerkou vnútornej bezpečnosti Kirstjen Nielsenovou. „Bude to veľká zmena,“ dodala. Sanchezová neoznámila viac podrobností o tom, ako budú federálne sily rozmiestnené. Avšak dala najavo, že to nebude znamenať militarizáciu mexických hraníc s Guatemalou.

Na juhu Mexika tento týždeň postupuje k hraniciam Spojených štátov nová karavána asi 2500 migrantov pochádzajúcich najmä z Guatemaly, Hondurasu, Kuby, Nikaraguy a Salvádoru. AP poznamenala, že sa tejto skupine nedostáva rovnako vrelého privítania, ako to bolo pri predchádzajúcich karavánach. Mexické úrady sa podľa aktivistov snažia karavány rozdeľovať alebo im zabrániť, aby sa dostali k hraniciam USA.