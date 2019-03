Brexit v piatok o polnoci nebude

Britskej premiérke Therese Mayovej napriek tomu zostalo nateraz už len pár hodín na to, aby sa po tretí raz pokúsila presadiť v parlamente zmluvu o brexite. Ak by sa jej to v piatok podarilo, vyjasnil by sa termín brexitu a jeho podmienky. Británia by na základe rozhodnutia minulotýždňového summitu EÚ prestala byť členským štátom 22. mája za podmienok stanovených v zmluve.

Lenže zmluvu poslanci už dva razy drvivou väčšinou odmietli. Premiérka Mayová sa ale nevzdáva nádeje, že ju parlament napokon predsa len schváli. Aj vo štvrtok pokračovala v presviedčaní poslancov – rokovala so zástupcami svojej Konzervatívnej strany, ale aj severoírskej Demokratickej unionistickej strany, od ktorej podpory závisí jej menšinová vláda. Táto strana, jediná v Severnom Írsku, ktorá v referende podporovala brexit, dohodu stále odmieta podporiť pre tzv. írsku poistku. Poistka má zabezpečiť, aby po brexite medzi Írskom a Severným Írskom neboli zavedené hraničné a colné kontroly. Šéfka strany Arlene Fosterová vo štvrtok zároveň odkázala, že ich poslanci budú hlasovať proti, teda vláde situáciu pri hľadaní väčšiny neuľahčia tým, že by sa hlasovania zdržali.

Írska poistka sa nepáči ani radikálnym stúpencom brexitu z radov konzervatívcov, ktorí odmietajú možnosť zotrvania Británie v colnej únii s EÚ. Časť z nich síce ešte v stredu naznačovala ochotu dohodu podporiť, keď Mayová ponúkla, že po schválení dohody rezignuje. Vo štvrtok ale niektorí opäť zmenili názor a dali najavo, že ani prísľub Mayovej na odchod z postu premiérky im na podporu dohody nestačí. „Nebudem hlasovať za dohodu, ani keby som mal pušku pri hlave,“ povedal pre BBC zástupca euroskeptickej skupiny konzervatívcov Mark Francois. Ďalší Mayovej odkázal, že by „mala odísť a dohodu vziať so sebou“. Zo dňa na deň svoj názor zmenil aj exminister zahraničných vecí Boris Johnson.

V každom prípade bude parlament v piatok opäť o zmluve rokovať. Nie je ale isté, či sa o nej bude aj hlasovať.

To ako brexit rozdeľuje spoločnosť sa ukázalo v parlamente aj v stredu večer, keď poslanci hlasovali o ôsmich alternatívach riešenia – medzi nimi aj o možnosti vypísania referenda, či o zrušení brexitu. Nijaký z návrhov ale nezískal väčšinu. Spomedzi rôznych variantov mal najbližšie k schváleniu návrh na vytvorenie trvalej bezcolnej zóny s EÚ, ktorý len tesne neprešiel.

Poslanci napokon schválili len opatretnie, ktoré v britskom zákone mení dátum odchodu z EÚ. Pôvodne sa brexit mal uskutočniť o polnoci z 29. na 30. marca. Londýn však požiadal EÚ o odklad – navrhoval odchod z EÚ na 30. jún. Európska dvadsedmička napokon odsúhlasila odklad do 22. mája v prípade, že Británia do konca tohto týždňa dohodu o brexite schváli. V opačnom prípade sa má Londýn do 12. apríla definitívne rozhodnúť buď pre iné riešenie, inak zostane už len jedna možnosť – tvrdý brexit bez dohody. Na tento variant, ako veľmi pravdepodobný, sa EÚ už pripravuje. Veľvyslanci členských štátov EÚ v Bruseli podľa denníka Guardian už začali diskusiu o podmienkach rokovaní s Britániou v prípade brexitu bez dohody.