Porošenka nám neukradnú. Nepomôže nám ich ani desať

V Kyjeve je síce chladno a padá sneh, ale zlé počasie ich neodrádza pomôcť svojmu obľúbencovi pred nedeľňajším prvým kolom volieb. Rozhovor najprv slušne odmietnu, lebo im zakázali rozprávať do mikrofónu. Po krátkom prehováraní súhlasia, ale odmietnu sa fotografovať. Svoje priezvisko nechcú povedať. Pani Oksana je viac zhovorčivá. Naopak, pán Jurij je trochu skúpy na slovo.

"Porošenka považujem za jedinú rozumnú voľbu. Porošenka nám neukradnú,“ hovorí dôchodkyňa, ktorá prišla vypomôcť len na dva dni pred začiatkom volebného moratória, pretože ochorela iná penzistka, ktorá na tomto mieste robila kampaň za súčasného prezidenta. "Petro Oleksijovyč zastavil vojnu na východe Ukrajiny. Armáda bola predtým v rozklade. Po novom je to úplne inak. Ako by mohol riadiť štát komik, ktorý nemá žiadne politické skúsenosti? Ako by mohla byť prezidentkou tá, čo sedela za mrežami?“ zdôrazňuje pani Oksana.

"Volodymyr Zelenskyj je dobrý herec, ale nič viac. Od zábavy na čelo štátu? Veď by to bolo smiešne,“ vstupuje do debaty Jurij. "Julia Tymošenková bola vo väzení, lebo dohodla predraženú cenu za nákup plynu. Urobila to vo funkcii premiérky. Mala možnosť dokázať, že vie pomôcť Ukrajine, ale predviedla opak,“ nadväzuje Oksana.

Jeden z agitačných stánkov Petra Porošenka v Kyjeve. Jeho volebný slogan v pozadí znamená v preklade Ideme svojou cestou. Autor: Miroslav Čaplovič, Pravda

Kým Jurij kráča k chodcom, aby im ponúkal letáky, Oksana ochotne odpovedá ďalej: "Čo vykonal Porošenko dobré, odkedy je pri moci? Už som spomenula Donbas a armádu. Zariadil nám, aby sme mohli bez víz cestovať do Európskej únie. Potešilo ma to.“

Na otázku, či z toho cíti aj osobnú výhodu, pohotovo reaguje: "Syn, ktorý ovláda výborne angličtinu, si našiel dobre platenú prácu v Poľsku. Už dvakrát mi kúpil letenku do Varšavy. Bez vybavovania víz som sa vyhla byrokracii a tomu, že by som musela zaplatiť za ich udelenie tretinu z mojej penzie.“ Nechce povedať, koľko presne poberá mesačne, ale tvrdí, že nie je na tom zle. Navyše jej finančne vypomáha syn zo zahraničia.

S poznámkou, že na Ukrajine sú stále veľmi nízke dôchodky, nesúhlasí: "Jedna vec je, že by mohli byť vyššie, ale veľa peňazí teraz štát musí investovať do armády. Druhá vec je, že sa počas Porošenkovho vládnutia dôchodky postupne zvyšovali. Pred piatimi rokmi bola minimálna penzia okolo 900 hrivien. V súčasnosti je to 1 500 hrivien.“ Na porovnanie, najnižší dôchodok na Slovensku je po odpracovaní aspoň 30 rokov zhruba 280 eur, čo je päťnásobne viac v porovnaní s Ukrajinou.

Uzimený Jurij sa pred silnejúcim vetrom a snehom vracia na chvíľu do závetria, aby postál pod stánkom. Keď počuje, že sa hovorí o peniazoch, opýta sa: "Koľko zarobí na Slovensku architekt s tridsaťročnou praxou, čo je môj prípad?“ Keď sa dozvie, že šikovný človek v tomto povolaní bez ohľadu na počet odpracovaných rokov si môže mesačne prísť na vysokú štvorcifernú sumu v eurách, zostane prekvapený či skôr rozčarovaný: "Na Ukrajine nedobehneme s platmi Slovensko, ani keby sme si zvolili za prezidenta desať Porošenkov.“