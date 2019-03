Ukrajinská polícia vyšetruje podozrenia z kupovania hlasov pred voľbami

Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov vo štvrtok večer spresnil, že polícia prešetrovala sťažnosti na kupovanie hlasov v prospech štyroch kandidátov na prezidentský úrad. Týkali sa súčasného prezidenta Petra Porošenka, expremiérky Julije Tymošenkovej, lídra strany Občiansky postoj a exministra obrany Anatolija Hrycenka a vodcu strany Základ Serhija Tarutu.

Avakov spresnil, že v prípade Hrycenka sa nepotvrdilo žiadne z podozrení a v prípade Tarutu sa polícia zaoberá zatiaľ jediným prípadom z meste Odesa, pričom o jeho vyšetrenie požiadal samotný kandidát, nespokojný, že jeho aktivista sa dopustil konania v rozpore so zákonom.

Najviac oznámení sa podľa Avakova týka Porošenka a Tymošenkovej, pričom pomer začatých trestných stíhaní je 60 percent ohľadom kupovania hlasov pre Porošenka a 40 percent sa týka Tymošenkovej. Avakov dodal, že polícia má k dispozícii mnoho dôkazov, okrem iného aj fotografie či videozáznamy. Spresnil, že vyšetrovanie si vyžiada veľa času a bude ukončené až po voľbách.

Podľa agentúry TASS Avakov sumarizoval, že od začiatku volebnej kampane – 31. decembra 2018 – zaregistrovala polícia 4 294 trestných oznámení týkajúcich sa volieb, začala 299 trestných konaní a spísala 633 administra­tívnych protokolov.

Bezpečnostné zložky sú pripravené zabrániť destabilizácii na Ukrajine

Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov v piatok vylúčil riziko zmarenia blížiacich sa prezidentských volieb na Ukrajine radikálnymi zoskupeniami. Podľa jeho názoru by tento scenár bol možný jedine za predpokladu, že radikálov zneužijú samotní kandidáti.

Informovala o tom agentúra UNIAN s tým, že Avakov to vyhlásil, na stretnutí s predstaviteľmi Svetového kongresu Ukrajincov (SKU) a amerického Národného demokratického inštitútu (NDI), ktorí sa v nedeľu na prezidentských voľbách na Ukrajine zúčastňujú ako ich pozorovatelia.

Avakov zdôraznil, že ministerstvo vnútra má dostatok prostriedkov, aby predišlo zneužitiu volieb radikálmi. Súčasne rozhodne odmietol mýtus, že tieto radikálne skupiny riadi jeho rezort a že sú „osobnou armádou Avakova“.

Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov Autor: Reuters, Valentyn Ogirenko

Ubezpečil, že ak by počas volieb alebo po nich aj vznikla nejaká mimoriadna situácia, bezpečnostné zložky ju veľmi rýchlo vyriešia.

Priznal však, že isté riziko destabilizácie situácie na Ukrajine po prvom kole prezidentských volieb existuje. Zároveň zdôraznil, že takýto vývoj situácie by bol možný len v prípade, že by sa takto rozhodli niektorí prezidentskí kandidáti.

Avakov v tejto súvislosti spresnil, že „rizikom môže byť rozhodnutie jedného zo štábov kandidátov v prípade, ak rozdiel (v počte odovzdaných hlasov) medzi nimi (kandidátmi) bude neveľký a objaví sa mnoho sťažností na porušenie (zákona o voľbách).“

V takomto prípade by daní kandidáti mohli využiť radikálne skupiny, uviedol Avakov. Dodal, že do tejto situácie by sa potom mohla zamiešať aj „agresorská krajina, a to by bolo oveľa väčšie riziko“.

K možným rizikám vývoja na Ukrajine po voľbách sa vyjadrila v piatok aj expremiérka Julija Tymošenková, ktorá podľa prieskumov zvedie boj o postup do druhého kola volieb s úradujúcim prezidentom Petrom Porošenkom.

Tymošenková uviedla, že jej politická strana po voľbách nebude iniciovať masové protesty alebo zhromaždenia.

Vo vysielaní televízie 1+1 Tymošenková vyhlásila, že vie o „vybičúvaní situácie v krajine“ pred voľbami, aj o tvrdeniach, že hrozí „nový majdan (protivládne protesty), povstania, silová konfrontácia. Ubezpečila však, že "nič také nebude“.

Prvé kolo prezidentských volieb na Ukrajine sa bude konať túto nedeľu. Ich favoritom je zabávač a herec Volodymyr Zelenskyj. Z prieskumov vyplýva, že boj o druhé miesto budú zvádzať práve Porošenko a Tymošenková.