Turecko dodrží zmluvu o nákupe systémov protivzdušnej obrany S-400 z Ruska

Turecko dodrží zmluvu s Ruskom o nákupe systémov protivzdušnej obrany S-400. Vyhlásil to v piatok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, ktorý dodal, že jeho krajina zároveň splnila všetky záväzky na to, aby sa stala súčasťou amerického programu stíhačiek F-35.

Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencii so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v meste Antalya uviedol, že Turecko nezamýšľa predať systémy S-400 tretím krajinám. Ankara a Moskva v súčasnosti podľa jeho slov, ktoré agentúra Reuters, rokujú o termínoch dodania.

Čavušoglu tiež povedal, že USA vydávajú ohľadom programu F-35 protikladné vyhlásenia. Štyria americkí senátori vo štvrtok predložili dvojstranný návrh zákona na zákaz presunu bojových stíhacích lietadiel typu F-35 do Turecka, kým americká vláda nepotvrdí, že Ankara neprevezme systémy S-400.

„Nákup protivzdušného systému S-400 nie je otázkou našich preferencií, ale nevyhnutnou potrebou národnej bezpečnosti. Turecko je povinné chrániť 82 miliónov svojich občanov,“ uviedol predtým turecký minister obrany Hulusi Akar a dodal, že systém protivzdušnej obrany by v Turecku mali začať rozmiestňovať v októbri.

Turecko sa pre nákup ruského protivzdušného systému ocitlo pod paľbou kritiky Washingtonu, ktorý Ankaru v tejto súvislosti varoval, že daný kontrakt poškodí turecko-americké vzťahy a postavenie Turecka v rámci NATO. Spojené štáty zároveň Erdoganovej vláde pohrozili, že jej nedodajú stíhacie lietadlá F-35.

Podľa zmluvy z roku 2017 by Turecko malo od Ruska kúpiť štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Ankara sa na Moskvu so žiadosťou o nákup tohto systému obrátila po tom, ako nedokázala uzavrieť kontrakt so Spojenými štátmi na nákup amerického systému Patriot.

Washington už medzitým avizoval svoje odhodlanie dodať Turecku Patriot namiesto ruských protivzdušných kompletov. Predstavitelia Erdoganovej vlády síce nevylúčili nákup amerického systému, ale len v podobe doplnku k S-400.