Ukrajinci volia, ale koho zvolia?

"Ak by som mal postoje blízke názorom opozičného politika Viktora Medvedčuka a ako on ich otvorene prezentoval, tak ma už dávno nacionalisti zabijú," povedal pre Pravdu v predvečer prezidentských volieb na Ukrajine kyjevský politológ Michail Pogrebinskij.

V nedávnom rozhovore pre Pravdu ukrajinská ministerka poľnohospodárstva a potravinárstva Olga Trofimceva tvrdila, že jej rezort sa rozvíja. Ako je to však celkovo so stavom ukrajinského hospodárstva pred nedeľňajšími prezidentskými voľbami?

Celkovo ekonomická situácia je veľmi ťažká. Kolosálna nezamestnanosť vyhnala 5 miliónov Ukrajincov z vlasti v snahe nájsť si prácu. Klesá výkon priemyslu. Pripúšťam, že v rezorte poľnohospodárstva ide všetko viac-menej dobrým smerom. Priemysel, doprava alebo ťažobné rezorty sú však na tom zle. Súčasným tempom rozvoja len tak skoro nedosiahneme úroveň z roku 2013. O tom, že situácia je zložitá, svedčí napríklad o. i. skutočnosť, že prezident Petro Porošenko v predvolebnej kampani vôbec nespomína stav hospodárstva, sociálnu politiku. Ťažko by ste od neho počuli niečo o úspechoch v tom či onom rezorte. Jednoducho neexistujú. A ministerka poľnohospodárstva, samozrejme, je v tomto smere zhovorčivejšia, pretože v jej oblasti je situácia lepšia ako v iných oblastiach národného hospodárstva. Celkovo je však situácia veľmi zlá. Navyše v tomto roku musíme Medzinárodnému menovému fondu splatiť ďalšiu časť dlhov. A urobiť to nedokážeme, ak nám nepredĺžia dátum splatnosti alebo neposkytnú ďalšiu pôžičku.

Na čo teda stavil Porošenko?

Predovšetkým na úlohu najväčšieho nepriateľa ruského prezidenta Vladimira Putina. A to je vraj podľa neho dostatočný dôvod, prečo by ho Ukrajinci mali podporiť volebnými hlasmi. A časť voličov tak aj urobí.

Aké je v súčasnosti rozloženie síl na politickej scéne?

Ak>Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky v prvom kole stopercentne vyhrá herec – komik Volodymyr Zelenskyj. Už dva mesiace vedie s veľkým náskokom pred Porošenkom a expremiérkou Tymošenkovou tabuľku uchádzačov o prezidentský post. Otázkou zostáva, kto z nich dvoch sa dostane do druhého kola. Podľa jedného prieskumu to bude Porošenko, podľa iného Tymošenková. Osobne si myslím, že do druhého kola postúpi dvojica Zelenskyj – Porošenko. Nevylučujem však, že to napokon bude tandem Zelenskyj – Tymošenková. U nás je však možné všetko, a teda ako tretiu možnosť pripúšťam v druhom kole dvojicu Porošenko – Tymošenková.

Nemyslíte si, že hlasy pre Zelenského sú skôr hlasmi protestu proti súčasnej vládnej moci ako hlasmi podpory populárnemu komikovi?

Skutočne ide o hlasy ľudí, ktorí odmietajú politikov zo starej elity. Teda sú to hlasy protestu. Na druhej strane netreba zabúdať, že je ich síce veľa, ale Zelenskyj má stále prevahu v podpore voličov. Vychádza z nálady spoločnosti, ktorá je dnes v depresii a nie je emocionálne prebudená. Ak by totiž platil opak, tak emócie by hrali do kariet Tymošenkovej. Navyše, na rozdiel od ostatných sa Zelenskyj prejavuje ako pokojný opozičný kandidát. Volič v ňom vidí to, čo chce v ňom vidieť. Tým skôr, že je ťažko definovateľný, nič netvrdí, málo vystupuje v priamom prenose. A to je presne voda na mlyn tým voličom, ktorí si ho zarámovali podľa svojich subjektívnych predstáv.

Ešte stále časť Ukrajincov neprestáva žiť v očakávaní, že po voľbách sa všetko zmení k lepšiemu.

Podľa mňa do konca tohto roku v tomto smere nemožno očakávať zmenu. Možno však očakávať názorové konflikty víťazov hlasovania s tými, ktorí prehrali boj o voliča. A bude to trvať až do jesenných parlamentných volieb. Až po ich skončení sa dozvieme, aké bude rozloženie síl na politickej scéne.

Ako uznávaný nestranný politológ často komentujete situáciu vo vlasti nielen na ukrajinských televíznych kanáloch, ale aj v ruských talkšou. Existuje hrozba ruského zasahovania do ukrajinských volieb?

Takpovediac akési mäkké zasahovanie sa už konalo. Nebolo to zasahovanie s cieľom niekomu pomôcť vyhrať, ale bolo to zasahovanie vo forme „byť pritom“. Teda na rozdiel od Američanov, ktorých cieľom v roku 2004 a 2014 bolo víťazstvo v ukrajinských voľbách.

Čo konkrétne máte na mysli vyjadrením „byť pritom“ v prípade Ruska?

Predovšetkým nedávne oficiálne prijatie ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom v Moskve Viktora Medvedčuka z Opozičnej platformy – Za život a Jurija Bojka, jediného otvorene proruského politika z 39-členného pelotónu prezidentských kandidátov. Akoby Rusi tým dali najavo „sledujeme vývoj u vás“, ale nič viac. Bojko síce návštevou získal 2,3 percenta podpory, ale spolu s dovtedy dosiahnutým výsledkom mu to nestačí na to, aby sa dostal do druhého kola.

Spomenuli ste Medvedčuka. Kvôli jeho návrhom priznať autonómiu Donbasu zakotvenú v ústave a rokovať s Moskvou, ako aj s odporcami vládnej moci v Kyjeve v samozvaných republikách čelí obvineniu z vlastizrady. Akú úlohu zohráva tento dlhoročný politik dnes?

Veľmi dôležitú, pretože otvorene kritizuje oficiálne prozápadné smerovanie Kyjeva. Presadzuje pragmatické riešenie problémov medzi Východom a Západom. Presnejšie, viac s orientáciou na východ. Také čosi bolo v minulosti nemysliteľné. Na druhej strane by si takú ostrú opozičnú kritiku nemohol dovoliť človek bez veľkej ochranky. Len osobných strážcov má možno desiatky či stovky. Je to dané neprestajnými hrozbami zo strany radikálnych nacionalistov na jeho adresu. Ak by som bol politikom jeho razenia, teda s podobnými postojmi, akými sa Medvedčuk prezentuje, a hovoril o nich rovnako otvorene, tak by ma už dávno zabili. Môžete si byť istý.

Napriek všetkému prezident Porošenko trpí Medvedčukove opozičné aktivity.

Dôvod spočíva v jedinom. Prezident ho potrebuje ako komunikátora s Putinom. Ako jediného človeka, ktorý môže komunikovať s ruským prezidentom Putinom.