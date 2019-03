Turci v miestnych voľbách testujú obľúbenosť Erdogana

Turecký prezident Erdogan sa pred voľbami horlivo zapojil do kampane.

Turecký prezident Erdogan sa pred voľbami horlivo zapojil do kampane. Autor: Reuters , Murad Sezer

Hlasovanie poznamenala roztržka, pri ktorej boli na východe krajiny zastrelení dvaja ľudia.

Komunálne voľby sú prvým hlasovaním od minuloročných volieb, ktoré Erdogan vyhral. Predtým presadil zmeny politického systému, vďaka ktorým posilnil svoje právomoci. Erdogan ovláda tureckú politiku v posledných 16 rokoch a za to obdobie sa stal najobľúbenejším politikom v tureckých moderných dejinách, zároveň ale aj lídrom, ktorý Turkami najviac rozdeľuje.

„Pôvodne som sa na voľby ísť nechystal, ale keď som videl, ako AKP okolo seba mlátia, povedal som si, že je načase, aby som im išiel dať ranu,“ cituje agentúra Reuters 47-ročného Hakana, ktorý odvolilo v Ankare.

Hlasovacie právo má približne 57 miliónov ľudí. Výsledky, z ktorých bude jasné, kto zvíťazil, sa očakávajú okolo polnoci.

Porážka v Ankare alebo Istanbule by ukončila takmer štvrťstoročie vlády Erdoganovej AKP alebo jej predchodcov v týchto mestách a znamenala by pre tureckého prezidenta veľkú symbolickú ranu. V Istanbule Erdogan do volebného boja nasadil bývalého premiéra Binaliho Yildirima proti opozičnému kandidátovi Ekremovi Imamogluovi.

Agentúra AP píše, že Erdogan sa pred voľbami horlivo zapojil do kampane, ekonomické problémy Turecka označoval za útok nepriateľov doma aj v zahraničí a volebné zápolení nazval „vecí národného prežitia“. Len v sobotu vystúpil na šiestich zhromaždeniach v Istanbule, ktoré naživo vysielali turecké televízie. „Kto získa Istanbul, získa Turecko,“ tvrdil tento politik, ktorého kariéra začala stúpať po roku 1994, keď sa stal starostom tohto mesta rozkročeného medzi Európou a Áziou.

„Aká otázka prežitia? Volíme starostu. Čo to má spoločné s národným prežitím?“ pýtal sa na volebnom mítingu v Eskisehir predseda opozičnej Ľudovej republikánskej strany (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu.

Dvoch mŕtvych si vyžiadal incident, ktorý sa stal vo volebnej miestnosti v provincii Malatya na východe krajiny. Pustili sa tam do seba dve skupiny, pričom člen jednej z nich vytiahol pištoľ a dvoch ľudí zastrelil. Tento prípad vyšetruje polícia. Šéf opozičnej proislamskej Strany Šťastie Temel Karamollaoglu na twitteri napísal, že obeťami sú volební pozorovatelia jeho strany. Snažili sa podľa neho presadiť to, aby v súlade s volebným zákonom boli hlasovacie lístky označované v kabínach za plentou a nie vo voľnom priestore.