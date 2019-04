V Brne sa zrazil trolejbus a električka, najmenej 25 zranených

V centre Brna sa zrazil trolejbus s električkou, na mieste je podľa záchrannej služby predbežne 25 zranených ľudí, z toho päť ťažko. Povedala to hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová. Podľa profilu hasičov na twitteri je až 40 zranených. V električke bol len vodič, ktorý je medzi zranenými.

Nehoda sa stala krátko po 14:00 na Křenovej ulici pri zastávke Masná, Křenová je v mieste nehody uzavretá. „Evidujeme päť ťažko zranených a asi 20 ľahko. Čísla sú ale predbežné,“ uviedla Bothová. Hovorkyňa doplnila, že na mieste má záchranná služba štyri posádky bez lekára, dve posádky s lekárom a štyri vozy prevoznej služby. „Ide o mimoriadnu udalosť druhého stupňa, operátorky zaktivovali traumatologický plán. Počet zranených s najväčšou pravdepodobnosťou nie je finálny,“ doplnila hovorkyňa.

„Na mieste sa zranilo až 40 ľudí, zranenia by mali byť ľahké až stredne ťažké. Doprava v ulici Křenová bude, predpokladám, minimálne na dve hodiny uzavretá, náhradná autobusová doprava je vedená okolitými ulicami,“ povedala hovorkyňa dopravného podniku Hana Tomaštíková. Doplnila, že u električky, ktorej vodič bol zranený, išlo o služobnú jazdu, išla z centra. Trolejbusová linka 33 išla do centra.

Podľa hovorcu dráhovej inšpekcie Martina Drápala išlo o čelnú zrážku. „Pri nehode boli podľa doterajších odhadov zranené desiatky osôb z trolejbusu a prvotne bola škoda odhadnutá na viac ako milión korún českých. Železničná inšpekcia vyšetruje príčiny a okolnosti mimoriadnej udalosti v mieste jej vzniku,“ uviedol hovorca.

Druhý stupeň traumatologického plánu sa vyhlasuje pri počte zranených medzi 11 až 100. Plán stanovuje predovšetkým činnosť výjazdových skupín zdravotníckej záchrannej služby na mimoriadnom mieste, spôsob transportu postihnutých do zdravotníckych zariadení a zoznam týchto zariadení. Cieľom je efektívne pomôcť čo možno najväčšiemu počtu postihnutých.

Medzi zranenými by nemali byť Slováci. Uviedol to riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga. „Na náš Zastupiteľský úrad v Prahe sa v tejto súvislosti neobrátil žiadny občan SR so žiadosťou o pomoc. Sme však v kontakte s miestnymi úradmi,“ dodal.