Turecko neodstúpi od zmluvy o nákupe systémov protivzdušnej obrany S-400 z Ruska

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v stredu oznámil, že Turecko neodstúpi od zmluvy o nákupe systému protivzdušnej obrany S-400 od Ruska aj napriek tomu, že Spojené štáty pozastavili dodávky bojových lietadiel typu F-35 do Turecka, informovala agentúra AFP.

„Obchod ohľadom S-400 je uzavretý a my od neho neodstúpime,“ povedal Čavušoglu vo Washingtone, kam pricestoval pri príležitosti osláv 70. výročia založenia NATO.

Čavušoglu uviedol, že Turecko Spojeným štátom navrhlo vytvorenie technickej pracovnej skupiny s cieľom potvrdiť, že ruský protiletecký systém S-400 nepredstavuje nebezpečenstvo pre USA a pre vojenskú techniku Severoatlantickej aliancie, uviedla na svojom webovom portáli agentúra Reuters.

Turecko a USA, spojenci v NATO, vedú spor ohľadom rozhodnutia Ankary kúpiť systém S-400, ktorý nie je kompatibilný so systémami Aliancie.

Americký minister obrany Patrick Shanahan v utorok vyjadril presvedčenie, že Turecko upustí od plánu kúpiť ruský systém protivzdušnej obrany S-400 a namiesto toho kúpi americký systém Patriot. Informovala o tom agentúra AFP.

Hovorca Pentagónu v pondelok oznámil pozastavenie amerických dodávok bojových stíhacích lietadiel F-35 a spoločných aktivít spojených s týmto programom, kým sa Ankara nezriekne svojho záväzku prevziať dodávku ruského systému protivzdušnej obrany.

Podľa zmluvy z roku 2017 by Turecko malo od Ruska kúpiť štyri batérie S-400 v hodnote viac ako 2,2 miliardy eur. Ankara sa na Moskvu so žiadosťou o nákup tohto systému obrátila po tom, ako nedokázala uzavrieť kontrakt so Spojenými štátmi na nákup amerického systému Patriot.