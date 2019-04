Nemecká vláda navrhla zákon o podmienkach odobratia občianstva bojovníkom IS

Nemecká spolková vláda schválila návrh zákona, na základe ktorého by nemeckí občania bojujúci v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) mohli stratiť občianstvo za predpokladu, že sú zároveň aj občanmi iného štátu. Píše o tom agentúra DPA.

„Tento krok bude mať odstrašujúci účinok na tých podporovateľov IS, ktorí by chceli vycestovať do regiónov kontrolovaných touto organizáciou,“ vyhlásil hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.

Zákon by však nemal mať retroaktívny charakter a nemal by sa vzťahovať na neplnoleté osoby. Taktiež by nemal byť uplatňovaný v prípadoch, keď by odobratie nemeckého občianstva spôsobilo, že dotknutá osoba by sa ocitla bez štátnej príslušnosti.

Prijatím tohto zákona by sa tak nemalo nič zmeniť pre tých občanov Nemecka, ktorí sú podozriví z príslušnosti k IS a momentálne sú zadržiavaní v Iraku a v Sýrii.

Zákon by sa dotkol iba tých osôb, ktoré by sa do aktivít IS v zahraničí zapojili až po jeho schválení.

Hoci mnohé krajiny – vrátane Británie a Austrálie – prijali podľa DPA podobnú legislatívu už dávno, v Nemecku bola príprava zákona komplikovaná nezhodami v rámci vládnej koalície.