Mayová chce údajne labouristom ponúknúť colnú dohodu s EÚ

„Na základe nového plánu by premiérka ponúkla úpravu vládneho zákona o vystúpení (Spojeného kráľovstva z EÚ), aby zakotvila v zákone colnú dohodu,“ napísal nedeľník. Hovorkyňa Mayovej úradu sa k nej odmietla vyjadriť, uvádza agentúra Reuters.

Mayová vo vyhlásení zverejnenom v sobotu večer priznala, že stratégie jej vlády zamerané na schválenie dohody o brexite v britskom parlamente neboli úspešné. Podľa jej slov sú vyhliadky na to, že by poslanci podporili už trikrát odmietnutú rozvodovú dohodu s EÚ „v blízkej budúcnosti“, len malé.

Súčasne obhajovala svoje rozhodnutie rokovať o kompromise s hlavnou opozičnou Labouristickou stranou v úsilí zabrániť chaotickému, neriadenému brexitu bez dohody o jeho podmienkach. Na týchto rozhovoroch obe strany nedospeli k pokroku ani po troch dňoch a labouristi obvinili konzervatívnu vládu, že neponúka skutočnú zmenu.

Labouristi podporujú miernejšiu formu brexitu než britská vláda. Presadzujú práve zachovanie colnej únie medzi Britániou a EÚ, ako aj účasť Spojeného kráľovstva na spoločnom európskom trhu, no tiež zachovanie únijných noriem v oblastiach ako práva zamestnancov a ochrana životného prostredia.

Británia by mala odísť z EÚ v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna – v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.

Líderka Dolnej snemovne britského parlamentu Andrea Leadsomová, ktorá má na starosti vládny legislatívny program v tejto komore, v príspevku pre nedeľník The Sunday Telegraph napísala, že „vízia brexitu, ktorú sme mali, sa vytráca – a nám dochádza čas na to, aby sme ju zachránili“. Podľa jej slov by druhé hlasovanie britských voličov o členstve v EÚ bolo „tou najväčšou zradou“.

„Tou najväčšou zradou by bolo druhé referendum,“ vyhlásila Leadsomová, ktorá patrí k stúpencom vystúpenia z EÚ. „Vyžadovalo by si dlhý odklad, znova by vyvolalo rozdeľujúcu debatu a keďže parlament sa dosiaľ neriadil prvým výsledkom, nie je dôvod domnievať sa, že by sa držal (výsledku) druhého referenda.“