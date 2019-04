V Brazílii narazila loď do mosta, dve autá spadli do rieky

Zrútený most po náraze lode v Brazílii.

Do piliera cestného mosta cez rieku v brazílskom štáte Pará v sobotu narazila loď. Časť vozovky sa zrútila a do vody spadli dve osobné autá. Prerušilo sa tak spojenie do prístavu Belém, ktorý patrí k najrušnejším v krajine. Informovali o tom brazílske úrady.