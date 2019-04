Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom o pol roka

Rakúsko predĺžilo kontroly na štátnych hraniciach s Maďarskom a Slovinskom najmenej do novembra. Informoval o tom v nedeľu webový portál verejnoprávneho rozhlasu a televízie ORF.

Minister vnútra Herbert Kickl zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) predložil v sobotu Európskej komisii list, v ktorom sa uvádza, že kontroly, ktoré mali pôvodne platiť do 12. mája, sa predĺžia o ďalší polrok.

Hraničné kontroly v rámci schengenskému priestoru v skutočnosti nie sú vôbec nutné, pripomína ORF. Rakúsko i Nemecko ich však v septembri 2015 znovu zaviedli, a to v dôsledku vysokého počtu žiadateľov o azyl. Hoci odvtedy ich počet klesol z vyše 88-tisíc na približne 13-tisíc, Rakúsko svoje hranice kontroluje i naďalej.

Minister Kickl predĺženie kontrol na hraniciach zdôvodňuje i v súčasnosti vysokým počtom nelegálnych migrantov. Okrem toho podľa jeho slov je v celej Európskej únii prítomná „latentná hrozba terorizmu“, pretože hrozí, že po porážke Islamského štátu (IS) sa do Európy vrátia zahraniční bojovníci zo Sýrie a Iraku.

Kickl aj naďalej počíta s rastúcim počtom zadržaných ľudí pozdĺž balkánskej cesty. Minister zdôraznil, že na predĺžení kontrol na hraniciach sa dohodla koalícia. „Ak by sme teraz nezaviedli ďalšie hraničné kontroly, bol by to úplne nesprávny signál,“ vyhlásil.