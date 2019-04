Možno nevyhrá. Netanjahu však odráža nálady Izraela

"Izrael je plný prekvapení. Nič nebýva tak, ako vyzerá,“ reaguje trocha tajuplne na otázku, ako sa podľa nej skončia voľby, mladá Izraelčanka Adi. Nechce ani prezradiť, koho bude voliť.

Kráľ Bibi

Ak by sa však hlasovanie skočilo inak, ako to momentálne vyzerá, Netanjahu by mal prísť o moc. Vládne nepretržite od roku 2009, a už predtým bol v rokoch 1996 až 1999 najmladším premiérom Izraela. V tejto chvíli sa zdá, že bude v kresle predsedu vlády pokračovať aj po parlamentných voľbách. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, o ktorom informoval spravodajský portál Times of Israel, by Likud mal získať 28 kresiel v 120-člennom parlamente. V Knesete by zasadol rovnaký počet členov aliancie Modrá a biela, ktorú vedú bývalý náčelník generálneho štátu izraelských ozbrojených síl Benjamin Gantz a exminister financií Jair Lapid.

V prospech Netanjahua však hovorí, že Likud a ďalšie pravicové a nábožensky zamerané strany by získali 66 kresiel. Koalícia Biela a modrá by s ľavicovo-centristickými a arabskými partnermi mala podľa prieskumu 54 poslancov.

Netanjahua voliči vnímajú ako veľmi efektívneho predsedu vlády. To, že je korupčníkom, nepopiera fakt, že bol schopný vytvoriť veľmi stabilnú ekonomiku. Tamar Hermannová, profesorka politológie a odborníčka na prieskumy verejnej mienky

Vo februári oznámil izraelský generálny prokurátor Avichai Mandelblit, že plánuje obviniť premiéra v troch prípadoch korupcie. Netanjahu tvrdí, že je to politická pomsta a že keby išlo o niekoho iného, polícia by sa tým nezaoberala. Vyšetrovatelia však uviedli, že premiéra podozrievajú z toho, že nové regulačné pravidlá vlády znamenali pomoc vo výške stoviek miliónov dolárov pre telekomunikačnú firmu Bezeq, ktorú kontroluje podnikateľ Šaul Elovič. Čo za to získal Netanjahu? Pozitívne spravodajstvo na jednom z najpopulárnejších izraelských webov Walla, ktorý prevádzkuje Bezeq. Polícia podľa televízie NBC uviedla, že vzťah Eloviča a Netanjahua bol založený na úplatkoch.

Zároveň sa čoraz viac hovorí o afére s predajom ponoriek nemeckej firmy Thyssenkrupp Izraelu a Egyptu, na čom zarobil Netanjahuov bratanec Nathan Milikovsky. Táto kauza je dôležitá, pretože sa týka bezpečnostných otázok, čo je rozdiel v porovnaní s inými aférami.

"Netanjahua voliči vnímajú ako veľmi efektívneho predsedu vlády. To, že je korupčníkom, nepopiera fakt, že bol schopný vytvoriť veľmi stabilnú ekonomiku. Izraelčania veľmi oceňujú, ako rieši bezpečnostné otázky a vidia v Netanjahuovi niekoho, kto má mimoriadne dobré postavenie na globálnej scéne,“ povedala pre Pravdu profesorka politológie a odborníčka na prieskumy verejnej mienky na izraelskej Open University Tamar Hermannová.

"Premiér Netanjahu za desať rokov dokázal udržať Izrael v bezpečí, prosperujúci a stabilný vo svete, ktorý má ekonomické problémy a vyzerá menej bezpečný a stabilný. Je to niečo mimoriadne, najmä, keď hovoríme o krajine na Blízkom východe. Preto si mnohí Izraelčania napriek viacerým chybám myslia, že Netanjahu je najlepší, čo týka riadenia krajiny,“ uviedol pre Pravdu aj Šmuel Rosner, politický editor magazínu Jewish Journal.

"Obe hlavné strany majú šancu získať okolo 30 mandátov. Všetko sa však točí okolo kráľa Bibiho, Netanjahua. Čo robil, ako to robil, aké sú jeho kvality či chyby, tvrdí Amichal Magen z Interdiscipli­nárneho centra v Herzliji.

Okrem korupčných škandálov visí nad Netanjahuom aj spolupráca s extrémistami. Podobne ako krajná pravica, ale aj radikálna ľavica, rád kritizuje miliardára a filantropa maďarsko-židovského pôvodu Georgea Sorosa. Netanjahu pred voľbami tiež podporil spojenectvo menších populistických pravicových strán s extrémistami z organizácie Židovská sila, ktorá nadväzuje na myšlienky kahanizmu a strany Kach, čo bola teroristická organizácia hlásajúca nadradenosť Židov. Keď jednému z jej kandidátov súd zakázal uchádzať sa o poslanecké kreslo, extrémisti vyhlásili, že sa zbavia justičnej junty.

Kto má víziu?

"Izraelský premiér je stále úspešný v tom, že k sebe dokáže priťahovať voličov,“ uviedol pre Pravdu expert na Izrael Ahron Bregman z King’s College v Londýne. Podľa neho však problém spočíva aj v tom, že hlavná opozícia neponúka nejakú zásadne odlišnú víziu pre krajinu.

"Gantza a jeho spojenci až tak za Netanjahuom nezaostávajú. Takže ktovie, možno nás prekvapia. No opozícia by robila viac-menej to isté ako súčasná vláda. Likud na čele z Netanjahuom odráža nálady spoločnosti. Čo sa týka bezpečnostných otázok, prípadní noví lídri budú pravdepodobne ešte agresívnejší ako terajší premiér,“ myslí si Bregman.

Podľa Gantza je potrebné robiť politiku inak ako Netanjahu a zjednotiť rozdelených izraelských voličov. V bezpečnostných otázkach hovorí o snahe dosiahnuť mier a o zmenách v regióne, tvrdo však vystupuje proti Iránu či palestínskym teroristom z hnutia Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy.

"Medzi Netanjahuom a alianciou Modrá a biela nie sú ideologické rozdiely. V tých nespočíva problém. Ten sa týka osoby Netanjahua,“ vyhlásil Rosner.