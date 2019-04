Zelenskyj chce s Porošenkom diskutovať 19. apríla

Podľa agentúry Ukrinform to Zelenskyj oznámil vo svojom najnovšom videoposte zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.

Zelenskyj v ňom súčasne vyzval svojich priaznivcov, aby mu do komentárov pod videom napísali otázky, ktoré by v ich mene mal položiť Porošenkovi. Vyjadril presvedčenie, že po takmer piatich rokoch Porošenkovej vlády majú Ukrajinci veľa otázok, ktoré by mu radi položili.

Ukrinform v pondelok informovala, že Zelenskyj sa stretol s lídrom ukrajinskej strany Občiansky postoj Anatolijom Hrycenkom – exministrom obrany.

Hrycenko na svojej stránke na Facebooku napísal, že Zelenskyj „nie je pripravený na prezidentskú funkciu, ale je si vedomý zodpovednosti, je pripravený vyvinúť (potrebné) úsilie a deklaruje zámer povolať si profesionálov“.

Hrycenko tiež dodal, že Zelenskyj sa veľmi zodpovedne pripravuje na debaty s Porošenkom.

Spresnil, že Zelenskyj ho ubezpečil, že v prípade svojho zvolenia „nestrpí korupciu a rabovanie, nevydá Ukrajinu (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi, nevzdá sa smerovania Ukrajiny k členstvu v Európskej únii a NATO a neponíži ukrajinský jazyk“.