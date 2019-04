OBSE vie podľa Lajčáka pomôcť krajinám, ktoré majú záujem

Kirgizsko je jediná krajina regiónu Strednej Ázie, ktorá si v roku 2010 zvolila formu parlamentnej demokracie, a to sa prejavuje na tamojšej otvorenej spoločnosti, nezávislých médiách a veľmi aktívnej občianskej spoločnosti. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák takto v utorok zhodnotil situáciu v krajine v závere svojej návštevy Biškeku.

„Sú krajiny, ktoré majú s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe aj trošku problém, pretože majú pocit, že im niekto pozerá pod prsty. Kirgizsko takouto krajinou nie je,“ upozornil Lajčák, ktorý je v Biškeku v rámci svojej cesty po stredoázijskom regióne v pozícii úradujúceho predsedu OBSE.

„Pre nich je OBSE dobrý partner, a preto je táto spolupráca vzájomne výhodná,“ vysvetlil minister s odôvodnením, že OBSE naozaj Biškeku veľmi konkrétne pomohla. „Na príklade Kirgizska vidieť, ako veľmi OBSE vie byť užitočná pre krajiny, ktoré chcú využiť jej expertízu. Znalosť, ktorú OBSE má, vie veľmi pomôcť, pokiaľ krajina má záujem o jej využitie.“

Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že v týchto dňoch si misia OBSE pripomína 20 svojho pôsobenia v krajine. „Je vnímaná ako partner. Kirgizsko má naozaj úprimný záujem o skúsenosti, ktoré OBSE vie odovzdať,“ povedal. Organizácia sa totiž zásadne podieľala na demokratických procesoch v tejto postsovietskej krajine. „Podieľala sa na reforme volebnej legislatívy, na odstránení diskriminácie, na zapojení žien a ľudí s hendikepom do politického života, ale aj v miestnej samospráve či v mnohých iných aspektoch,“ uviedol.

Minister Lajčák mal v utorok v Kirgizsku rokovania s rezortným partnerom Čingizom Ajdarbekovom o témach OBSE, predsedom parlamentu Dastanom Žumabekovom a s prezidentom Sooronbajom Žeenbekovom v prezidentskom paláci známom ako Biely dom. S Ajdarbekovom podpísali memorandum o bilaterálnej spolupráci.

Predseda kirgizského parlamentu Lajčáka ubezpečil, že budúcoročné parlamentné voľby „budú slobodné, čestné, v súlade s európskymi štandardami, a to sa odráža aj na práci OBSE“.

„Dnes sme podpísali memorandum o bilaterálnej spolupráci medzi Slovenskom a Kirgizskom, kde sme si zadefinovali oblasti, ktorým sa budeme venovať,“ povedal Lajčák. Dialóg Bratislavy s Biškekom je podľa ministra v porovnaní aj s Kazachstanom výrazne limitovaný, napríklad aj objem obchodu je neporovnateľne nižší, konštatoval po podpise memoranda s rezortným partnerom. Napriek tomu si „zadefinovali a stanovili rad konkrétnych bodov, ktorý chceme urobiť“.

Šéf slovenskej diplomacie s kirgizskými partnermi hovoril aj o formách regionálnej spolupráce. „Ako vystupujú zoskupenia jednak obranné, jednak ekonomické, aká je regionálna atmosféra v Strednej Ázii,“ doplnil.

Cestu do Biškeku ukončí minister stretnutím so zástupcami občianskej spoločnosti a návštevou programového úradu OBSE v Biškeku, ako aj vzdelávacej akadémie OBSE. Do Bratislavy Lajčák s delegáciou pricestuje v utorok.