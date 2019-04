Alžírsky parlament vymenoval za dočasného prezidenta Abdalkádira Binsaláha

Binsaláh sa stal nástupcom dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku, ktorý odstúpil po masových protestoch.

Binsaláh je Buteflikovým spojencom a do funkcie ho vymenovali na základe ústavy, ktorá stanovuje, že post hlavy štátu by mal prevziať predseda hornej komory parlamentu. Vo funkcii by mal zostať maximálne 90 dní, počas ktorých musia byť zorganizované voľby.

Buteflika oznámil svoju rezignáciu pred týždňom po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby „okamžite“ odstúpil. Prezidentom Alžírska bol 20 rokov, v roku 2013 utrpel mozgovú porážku a na verejnosti sa odvtedy objavoval iba zriedka. Jeho súčasné štvrté funkčné obdobie sa malo skončiť 28. apríla.

Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie.

Aj po jeho odstúpení vyšli v piatok do ulíc znova tisíce Alžírčanov, aby požadovali rezignácie aj na ďalších dôležitých postoch v politickom vedení krajiny, ktoré vnímajú ako skorumpované a represívne.