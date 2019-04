Netanjahu ťahal voličov z vody a zostal pri kormidle

"Namiesto toho, aby ste dali hlasy Likudu, užívate si pobyt na morskom pobreží," vyčítal izraelský premiér a vodca strany Likud Benjamin Netanjahu oddychujúcim na jednej z telavivských pláží v čase utorňajších parlamentných volieb. Podľa novín The Times of Israel im dohováral, že ak nepôjdu voliť, tak zvíťazí ľavica. Šéf kabinetu si dokonca dal dolu kravatu, ale do vody nevošiel, ako to urobil v roku 2017 počas návštevy indického premiéra.