Odídete, keď sa dohodnete, ponúka únia Britom

Ortieľ mal byť preto podľa predpokladov kladný. Naznačil to aj predseda Európskej rady Donald Tusk, keď na twitteri poznamenal: „Sú časy, keď potrebujete času dať čas.“ O potrebe dať britským politikom „primeraný čas“, aby našli kompromis v otázke brexitu, dnes pred odletom do Bruselu hovorila v Bundestagu aj nemecká kancelárka. Angela Merkelová pritom naznačila, že by mohlo ísť o dlhší odklad, než do 30. júna, ako žiadala Mayová.

Šéfka nemeckej vlády tiež poznamenala, že na utorňajšom rokovaní v Berlíne ju Mayová ubezpečila, že bude spolu s opozíciou naďalej hľadať cestu zo súčasnej ťažkej situácie, ktorá nastala po tom, čo jej dohodu o vystúpení z únie britský parlament tri razy odmietol. „Vláda zastáva názor, že by sme obom stranám mali dať primerané množstvo času,“ povedala Merkelová, podľa ktorej podobné rozhovory si vyžadujú vytrvalosť a pripravenosť na kompromis.

Merkelová naznačila, že únia má aj iné problémy ako brexit a nemôže si dovoliť sústavne sa venovať len kríze v Londýne. „Predĺženie by malo byť také krátke, ako je len možné, ale malo by nám súčasne poskytnúť istý pokoj, aby sme sa tou istou témou nezaoberali každé dva týždne,“ zdôraznila. „Som za to, ak sa pre to nájde široká väčšina, aby sme termín brexitu mohli predĺžiť o viacero mesiacov,“ dodala s tým, že záležitosť by sa nemala zbytočne preťahovať a až sa Británia rozhodne, bude môcť ihneď odísť.

Mayová dnes v Bruseli lídrom ostatných 27 krajín EÚ zdôvodnila žiadosť o už druhý odklad brexitu tým, aby britský parlament stihol ratifikovať dohodu o vystúpení, a to podľa možnosti už pred 22. májom, aby sa Británia nemusela zúčastniť na nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Jej časový odhad však väčšina partnerov považuje za neopodstatnene optimistický, preto sa nepredpokladalo, že by dvadsaťsedmička akceptovala dátum 30. júna, ktorý navrhla ako posledný termín. Očakávalo sa, že napokon prejde Tuskov návrh na ročný pružný odklad. Znamenalo by to, že Británia by z únie odišla 30. marca 2020 či kedykoľvek predtým, ak ratifikuje vlani vyjednanú dohodu o vystúpení.

Niektoré krajiny, predovšetkým Francúzsko, ale tlačili na kratší odklad. Dôvodom sú obavy súvisiace s hladkým fungovaním EÚ, v ktorej by Británia ako „krajina na odchode“ stále zotrvávala ako plnoprávny člen a mohla tak ovplyvňovať aj rozhodovanie o budúcnosti únie. V hre bol aj odklad napríklad do konca roka či len niekoľko mesiacov. Podľa českého premiéra Andreja Babiša i litovskej prezidentky Dalie Grybauskaitéovej však dlhý odklad bol pravdepodobnejším variantom. Holandský premiér Mark Rutte však upozornil, že summit môže výmenou za odklad žiadať určité záruky z britskej strany.