Zelenskyj by mal podľa prieskumu vyhrať druhé kolo ukrajinských volieb

Zabávač a herec Volodymyr Zelenskyj by mal v druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine získať 61 percent hlasov, zatiaľ čo úradujúceho prezidenta Petra Porošenka by volilo 24 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra Reuters. Zvyšní respondenti sú buď ešte nerozhodnutí, alebo odmietli odpovedať.