Ekvádor zadržal Švéda, ktorý je vraj spolupracovníkom Assangea

Ekvádorské úrady zadržali vo štvrtok na letisku v metropole Quito softvérového vývojára pôvodom zo Švédska, ktorý je údajne blízkym spolupracovníkom zakladateľa servera WikiLeaks Juliana Assangea. Agentúre AP to pod podmienkou anonymity povedal ekvádorský činiteľ. Assangea, ktorý sa od roku 2012 skrýval na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, vo štvrtok z ambasády vyviedli a zatkli.

Švédsky vývojár Ola Bini skončil v putách, keď sa chystal odletieť do Japonska. Polícia ho podľa agentúry AP zadržala v rámci operácie, ktorej cieľom je zakročiť proti osobám, ktoré sa v posledných dňoch vyhrážali odvetnými krokmi proti ekvádorskému prezidentovi Lenínovi Morenovi. Práve Moreno teraz rozhodol o odobratí ekvádorského azylu Assangeovi.

Ministerka vnútra Ekvádoru María Paula Romová médiám skôr oznámila, že tamojšie úrady zadržali osobu, ktorá je blízka Assangeovi a je kľúčovým spolupracovníkom WikiLeaks. Zadržaný podľa nej čelí podozreniu zo sprisahania proti ekvádorskej vláde. Ďalšie podrobnosti o prípade ani totožnosť zadržaného, ​​neuviedla.

Zakladateľ severu WikiLeaks sa v roku 2012 uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v Londýne, aby sa vyhol vydaniu do Švédska, ktoré ho chce vypočuť kvôli obvineniu zo znásilnenia z roku 2010. Assange vinu odmieta a Švédsko v roku 2017 prípad odložilo. Stále mu však hrozí postih za to, že sa vyhýbal súdu. Na ambasáde Ekvádoru mal azyl vďaka bývalému ľavicovému prezidentovi tejto juhoamerickej krajiny Rafaelovi Correaovi.

Londýnsky súd Assangea vo štvrtok uznal vinným z porušenia podmienok kaucie a do ďalšieho pojednávania na súde vyššej inštancie 2. mája ho poslal do väzby. Americké ministerstvo spravodlivosti ho zároveň obvinilo zo sprisahania za účelom získania tajných informácií z vládnych počítačov. Hrozí mu päť rokov väzenia.

Na osobnom blogu, ktorý patrí osobe s rovnakým menom ako zadržaný Ola Bini, o sebe muž píše, že je softvérovým vývojárom a pracuje v Quite pre spoločnosť Center for Digital Autonomy (Centrum pre digitálne autonómiu). Skupina so sídlom v Ekvádore a Španielsku sa zameriava na ochranu súkromia, bezpečnosť a šifrovanie. O spolupráci s WikiLeaks sa nezmieňuje.

Clintonová: Julian Assange sa musí zodpovedať za to, čo spáchal

Julian Assange sa musí „zodpovedať za to, čo spáchal“, vyhlásila bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová. WikiLeaks zverejnila v roku 2016 e-maily Demokratickej strany ukradnuté ruskými hakermi, ktoré poškodili prezidentskú kampaň Clintonovej v tohoročných voľbách.