Porošenko to zbabral, Zelenskyj kráča k víťazstvu

„Ďalší Porošenkov osud ma vôbec nezaujíma,“ zaznelo aj minulú stredu večer v talkšou ukrajinskej televízie NewsOne. Kyjevský politológ Vadim Karasiov zase v televízii NSN charakterizoval spomínaný výsledok najnovšieho prieskumu ako výsledok chybných krokov Porošenkovho volebného štábu. Najnovšie v prípade plagátu, ktorý sa objavil v Kyjeve aj v ďalších mestách. Miesto si našiel aj v novinách.

Ukrajinský líder na ňom stojí zoči-voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Sprievodný text upozorňuje adresátov, že „21. apríla sú rozhodujúce voľby!“. Na otázku, či autori plagátu mali povolenie od Putina použiť jeho fotografiu, reagovali podľa ukrajinskej agentúry UNIAN laxne: „Putin stojí mimo zákona.“ Napokon však začali prelepovať na plagáte časť, na ktorej bol zobrazený ruský líder.

Aj podľa Karasiova Porošenko pravdepodobne za spomínanú predvolebnú aktivitu zaplatí mastnú pokutu. „Prezident tzv. originálnou predvolebnou reklamou s portrétom Putina nedosiahol očakávaný efekt. Navyše, pravdepodobne bude nasledovať riadna pokuta,“ dodal Karasiov.

Nielen ukrajinskí pozorovatelia upozorňujú, že Porošenkov zámer virtuálne sa postaviť Putinovi sa u väčšiny Ukrajincov nestretol s pochopením. Navyše, použitie fotografie zahraničného politika na predvolebných bilbordoch je všeobecne považované za vážne porušenie, za ktoré sa platí.

Ukrajinský prezident a prezidentský kandidát Petro Porošenko Autor: Reuters, Vjačeslav Ratynskyi

Predvolebnú napätú situáciu ešte viac vyhrotil videoklip, ktorý sa po prvý raz objavil na sociálnych sieťach ešte 7. apríla. Vrátane portálu Európska budúcnosť Ukrajiny (euua.org), serveru Telegram aj portálu Viber. Na niekoľkosekundovom zábere vidieť pochod stúpencov Zelenského. Samotný horúci prezidentský kandidát sa objaví pred davom prívržencov a kráča spolu s ním. Odrazu ho zráža k zemi nákladné auto. Klip sa končí upozornením:

„Každý má svoju cestu!“ "Dielko“ sa objavilo iba deň po tom, čo zverejnili 10 bodov programu Volodymyra Zelenského. Porošenkov protikandidát v nich sľubuje o. i. začať rokovania o vojnovom konflikte na východe Ukrajiny v tzv. normandskom formáte a vymenovanie čestných sudcov. Avizuje aj balík ekonomických zákonov, ako aj reformovanie prezidentskej administratívy.

Zverejneniu videoklipu totiž predchádzalo avízo, podľa ktorého „ide o podporu súčasného prezidenta“. Po počiatočnom mlčaní Porošenko aj jeho volebný štáb sa ostro dištancovali od škandalóznej „predvolebnej reklamy“.

„Ide o drsné video, ktoré možno charakterizovať ako hrozbu formou vraždy,“ cituje kyjevského politológa Michaila Pogrebinského server Vesti-ukr.com. Ako zdôraznil zámerom „výplodu“ je snaha o destabilizáciu situácie v štábe Zelenského, ktorý reagoval zvýšením ochrany svojho kandidáta.

Ukrajinská polícia už začala vyšetrovanie s cieľom zistiť, kto je autorom kontroverzného klipu a kto ho zverejnil na internete. V prípade dolapenia vinníkov im hrozí trest štyri až sedem rokov za mrežami.

„Ak by sme sa my rozhodli zverejniť všetku špinu o Petrovi Porošenkovi, tak členom predvolebného štábu by na to nestačilo ani dvadsaťštyri hodín,“ reagovalo najbližšie okolie Zelenského.