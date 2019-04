Český mediálny podnikateľ Soukup chce kandidovať za prezidenta

Český mediálny podnikateľ Jaromír Soukup v pondelok oznámil, že v roku 2023 chce kandidovať za prezidenta. Reagoval tým na telefonát diváčky, ktorá ho v jeho programe Moje zprávy na TV Barrandov chválila za jeho múdrosť a objektívnosť. Podľa nej by sa za prezidenta hodil. Soukup uviedol, že to chce skúsiť a že uvidí, ako to celé dopadne, informoval v utorok spravodajský server iDNES.cz.