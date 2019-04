Ukrajinci hľadajú spásu, ale nie v sľuboch

Komik Volodymyr Zelenskyj alebo terajšia hlava štátu Petro Porošenko. Týchto dvoch majú Ukrajinci na výber prezidenta už najbližšiu nedeľu. Je to v čase, keď prevažná väčšina občanov považuje za prvoradé zastavenie vojny na východe krajiny a keď každodenne bojujú o prežitie, usilujú sa prekonať sociálny marazmus, ktorý je výsledkom päťročného (ne)vládnutia súčasných lídrov v Kyjeve.

Namiesto zlepšenia situácie v podobe zníženia cien základných potravín, platieb za nájomné a energie sa Ukrajincom dostáva opak. Vládna moc však v tomto smere nešetrí sľubmi. Výnimkou nie sú ani prezidentskí kandidáti v druhom kole hlasovania Zelenskyj a Porošenko. V zápase o voličské hlasy sľubujú Ukrajincom uvoľnenie finančnej slučky okolo ich krku. Aj pred druhým kolom charakterizuje predvolebnú kampaň nacionalizmus a populizmus.

„Mali by sme žiť v inej krajine – na Ukrajine bez korupcie a úplatkárov a ďalších problémov. V slobodnej a demokratickej krajine, v jednotnej krajine, ktorej súčasťou je Donbas aj Krym,“ tvrdí Zelenskyj, víťaz prvého kola a zatiaľ jasný favorit finále.

Väčšina pozorovateľov však v tejto súvislosti upozorňuje na naivitu populárneho šoumena v otázkach ekonomiky, ale aj v zahraničnej politike. V prípade zvolenia Zelenského vraj hrozí, že namiesto nekompromisného bojovníka s korupciou si v neľahkých časoch zasadne do prezidentského kresla neskúsený líder, ktorý má za sebou oligarchu Ihora Kolomojského.

Zelenskyj stále ťaží z rozčarovania voličov v prípade tradičných politikov. Nevedno, či Ukrajinci veria jeho populistickým vyhláseniam. Je to vraj síce "mačka vo vreci“, ale Porošenko je rovnaký, ale už "prečítaný“.

Od Zelenského si mnohí sľubujú, že splní avizovaný prvý krok v podobe presadenia návrhu zákona o vládnutí ľudu. Podľa neho by Ukrajinci diktovali svoje požiadavky politickému vedeniu formou referenda. Veria aj sľubu, podľa ktorého by sa Ukrajina mala stať „globálnym supermarketom s ekologickými potravinami“. Zelenskyj je v každom prípade „čistým listom“ v rámci ukrajinskej politickej scény.

Čosi viac o jeho predstavách môže naznačiť pripravovaná šou na kyjevskom olympijskom štadióne za účasti asi 70-tisíc divákov v hľadisku a miliónov Ukrajincov pre televíznymi obrazovkami. Mal by im napríklad vysvetliť nielen podozrenie z prepojenia na oligarchu Kolomojského, ale povedať čosi aj o obchodných aktivitách v Rusku. V každom prípade už postup Zelenského do druhého kola volieb bol úspechom, ale zároveň signálom pred možnou búrlivou spoločensko-politickou premenou.

Na druhej strane, Porošenko stále opakuje, že pokračujúci pokles životnej úrovne má na svedomí vojna na východe krajiny a Rusko. Pritom od roku 2014, keď sa dostal k moci, nesplnil ani jediný dôležitý sľub. A nečudo, ako tvrdí prieskum agentúry Seetarget, že štyria z piatich Ukrajincov sú presvedčení, že krajina sa uberá nesprávnym smerom. Stále cítia zápach korupcie v najvyšších politických kruhoch a vplyv oligarchov.

Fakty hovoria jasne: celková ekonomická situácia je veľmi ťažká. Kolosálna nezamestnanosť vyhnala 5 miliónov Ukrajincov z vlasti v snahe nájsť si prácu. Klesá výkon priemyslu. Priemysel, doprava alebo ťažobné rezorty sú na tom zle. Súčasným tempom rozvoja Ukrajina len tak skoro nedosiahne úroveň z roku 2013.

Na snímke ukrajinský prezidentský kandidát, komik Volodymyr Zelenskyj Autor: SITA/AP, Zoya Shu

O tom, že situácia je zložitá, svedčí napríklad skutočnosť, že Porošenko v predvolebnej kampani vôbec nespomína stav hospodárstva, sociálnu politiku. Ťažko by ste od neho počuli niečo o úspechoch v tom či onom rezorte. Jednoducho neexistujú. Navyše v tomto roku Ukrajina musí Medzinárodnému menovému fondu splatiť ďalšiu časť dlhov.

Počas nedávnej návštevy jediného priechodu na tzv. čiare kontaktu medzi územím kontrolovaným Kyjevom a samozvanou Luhanskou ľudovou republikou, Ukrajinci hodiny stojaci v rade otvorene vraveli, že ani po 21. apríli sa nič nezmení. Vraj aspoň do konca roka. Možno však očakávať názorové konflikty víťazov hlasovania s tými, ktorí prehrali boj o voliča. A bude to trvať až do jesenných parlamentných volieb. Až po ich skončení sa dozvieme, aké bude rozloženie síl na politickej scéne.

„Nie je žiaden rozdiel, či idem tam alebo späť. Dôležité je, aby ľudia boli spokojní. Načo je takáto dnešná situácia dobrá? Tam aj tam sú Ukrajinci a mnohí zomierajú len preto, lebo nemajú to, čo by ich udržalo pri živote. Situácia je veľmi zlá,“ otvára si dušu teta Mária žijúca na území kontrolovanom separatistami, ktorá podopierajúc sa paličkou rovnako ako ostatní kráčajú tam a späť koridorom popri tabuliach Pozor míny! Celý život robila ako účtovníčka, neskôr v hoteli a teraz sedí uprostred mínového poľa na lavičke. Ukrajinka, ktorá ako jej tisíce spoluobčanov nemá nič spoločné s konfliktom, ale je jeho obeťou.