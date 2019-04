Na opravy Notre-Dame je prisľúbená takmer miliarda eur

Hodnota prisľúbených darov na rekonštrukciu parížskej katedrály Notre-Dame poničenej požiarom dosiahla takmer miliardy eur. Uviedol to v stredu francúzsky novinár a moderátor Stéphane Bern vo vysielaní rozhlasovej stanice France Inter, ktorý sa vo svojich reláciách venuje francúzskej histórii a pamiatkam.

Vďaka zbierke vyhlásenej súkromnou neziskovou nadáciou Fondation du patrimoine sa už v utorok večer zhromaždilo 136,3 milióna eur. Ďalšími čiastkami chcú prispieť významné francúzske firmy a podnikatelia, 200 miliónov eur zhodne prisľúbili rodina dedičky kozmetickej firmy L'Oréal Françoise Bettencourtovej Meyersová a rodina Arnaultových, ktorej patrí koncern LVMH vyrábajúci luxusný tovar.

Po 100 miliónoch eur mienia venovať miliardár François-Henri Pinault, šéf medzinárodnej luxusnej skupiny Kering, a energetická spoločnosť Total. Parížska radnica na renováciu chrámu uvoľnila 50 miliónov eur a región Île-de-France desať miliónov eur. Peniaze na opravu slávnej gotickej pamiatky vyberajú aj ďalšie nadácie, uviedla na svojom webe rozhlasová a televízna stanica RTL.

Pápež František sa v stredu v mene celej katolíckej cirkvi poďakoval hasičom, ktorí riskovali svoje životy pri záchrane parížskej katedrály. Píše o tom agentúra AFP. „Vďačnosť celej cirkvi smeruje k všetkým tým, ktorí urobili všetko, čo mohli, a dokonca riskovali svoje životy, aby chrám zachránili,“ povedal pápež počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Katedrála poistená nebola

Francúzske združenie poisťovní v stredu podľa denníka Le Monde potvrdilo, že chrám poistený nebol, lebo ho vlastní štát, ktorý je tým pádom aj poisťovateľom. Tento systém je vo Francúzsku predložený na konci 19. storočia. Bremeno financovania renovácie tak pripadne na štát. Podiel poisťovní ale nemožno vylúčiť, pretože požiar podľa predbežných zistení súvisel so súčasnými opravami pamiatky. Na nich sa podieľalo päť firiem, a tie poistenie uzavreté majú.

Kovová konštrukcia by bola ľahšia ako drevená

Vo vysielaní rozhlasovej stanice France Inter sa vyjadril aj francúzsky architekt a urbanista Jean-Michel Wilmotte, ktorý uviedol, že na obnovu Notre-Dame bude aj zrejme potrebné vynaložiť až miliardu eur. Súčasne navrhol, aby bola strešná konštrukcia katedrály kovová, pretože „by bola dvakrát ľahšia ako drevená“. Dodal, že kovová konštrukcia by sa vyrábala v dielňach a ku katedrále by bolo možné priviezť ju na lodiach po Seine. Spresnil, že krov z titánu „by bol ľahší“ a vyznačoval by sa aj „mimoriadnou odolnosťou“.

Na margo záväzku prezidenta Emmanuela Macrona, že požiarom poškodený Chrám Matky Božej bude obnovený „v priebehu piatich rokov“, Wilmotte povedal, že „rýchlosť pramení z dobrej analýzy“ skutkového stavu. Uviedol, že v súčasnosti sa dá stavať „relatívne rýchlo“, pričom však upozornil, že náročnejšie postupy či použitie odľahčených materiálov si vyžiadajú viac času. Takto, ako uviedol v štúdiu France Inter bývalý minister vnútra a súčasný primátor mesta Lyon Gérard Colomb, je „možné stvoriť Notre-Dame 21. storočia“.

Nájde sa dostatok kvalifikovaných remeselníkov?

Le Parisien zase priniesol slová britského odborníka Francisa Mauda, ktorý je riaditeľom architektonického štúdia Donald Insall Associates, zapojeného do rekonštrukcie zámku Windsor po jeho požiari v roku 1992. Maude totiž upozornil, že rekonštrukciu Notre-Dame by mohol spomaliť aj nedostatok kvalifikovaných remeselníkov, ktorí vedia pracovať s kameňom, drevom, olovom, či sklom. „V celej Európe je ich veľký nedostatok,“ varoval.

Britský architekt Giles Downes, ktorý sa tiež podieľal na rekonštrukcii zámku vo Windsore, však konštatoval, že Francúzsko to bude mať ľahšie ako Británia v čase rekonštrukcie Windsoru. Vysvetlil, že Francúzsko „nájde kvalifikovaných remeselníkov“ z radov spoločenstva Compagnons du Tour, ktoré združuje tisíce vysoko kvalifikovaných remeselníkov využívajúcich tradičné stavebné techniky.

Podľa Downesa nebude problém ani so stavebným materiálom vrátane dubového dreva. Poznamenal, že „v severnej Európe vysádzame viac dubov, ako používame“. Downesa vyjadril súčasne radosť, že mohutný požiar bez väčšieho poškodenia prežili všetky vysoko cenené vitráže katedrály Notre-Dame, pretože „takéto staré sklo sa dá len veľmi ťažko napodobniť“.

Maude podľa Reuters ubezpečil, že Notre-Dame sa znova zaskvie v celej svojej kráse, „možno aj skôr“, ako Parížania dúfajú. Poukázal v tejto súvislosti na rekonštrukciu vojnou zničenej Varšavy, či katedrály v Drážďanoch a Kolíne nad Rýnom zničených počas vojny zápalnými bombami, alebo aj obnovu windsorského zámku, ktorá sa skončila do 20. novembra 1997 – dňa osláv zlatej svadby kráľovej Alžbety II. a princa Philipa.

Pri rekonštrukcii pomôžu laserové snímky

Denník Le Parisien v stredu napísal, že pri rekonštrukcii Notre-Dame by mohli byť využité aj údaje, ktoré niekoľko rokov zhromažďuje tím amerických architektov s cieľom vyhotoviť mimoriadne detailný model parížskej katedrály. Americký tím už avizoval, že je ochotný poskytnúť svoje laserom nasnímané údaje Parížu.

Iniciátorom tohto projektu bol profesor umenia Andrew Tallon, veľký frankofil a obdivovateľ stredovekej architektúry – obzvlášť gotickej. Tallon, ktorý vlani v novembri zomrel, od roku 2011 s použitím laserových prístrojov s vysokou presnosťou snímal vonkajšok aj vnútro parížskej katedrály.

Zlyhal protipožiarny alarm?

Požiarom parížskej katedrály Notre-Dame sa zaoberá päť desiatok policajných vyšetrovateľov. V pondelok vypočuli najmenej 30 svedkov, predovšetkým robotníkov, ktorí pracovali na opravách chrámu, a tiež členov ochranky. Ďalšie výsluchy sú v pláne v stredu. Policajti ale zatiaľ nemajú kvôli bezpečnosti prístup dovnútra pamiatky a potrvá týždne a možno aj mesiace, než obhorené vnútorné časti katedrály vydajú svoje tajomstvá, napísal francúzsky denník Le Figaro.

Úrad už v pondelok oznámil, že oheň podľa predbežných zistení vznikol neúmyselným zavinením, podľa nezávislých odborníkov zrejme v súvislosti s projektom renovácie špičky kostolnej veže. „Vyšetrovatelia prechádzajú množstvo dôkazov, aby zistili, či príčinou bola ľudská chyba, alebo technické zlyhanie,“ píše denník. Policajti dávajú dohromady sled udalostí, kamerové záznamy a zoznamy svedkov.

Parížsky prokurátor Rémy Heitz v utorok potvrdil, že protipožiarny alarm hlásil anomáliu už o 18:20, ale príslušný pracovník žiadny oheň nezaznamenal. Podľa zdrojov denníka Le Parisien sa tak mohlo stať preto, že kvôli počítačovej chybe alarm nahlásil zlý sektor. Stratené tak boli cenné minúty. Hlásič sa novo rozoznel o 18:43, a to už boli vidieť plamene na úrovni krovu. Katedrála, kde sa konala omša, bola medzitým evakuovaná.

Požiar na streche katedrály Notre-Dame, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky Európy, vypukol v pondelok večer a uhasiť sa ho podarilo až po deviatich hodinách. Oheň zničil jej strechu, ako aj štíhlu vežu nad krížením lodí, ktorá sa zrútila do vnútrajška chrámu.

VIDEO: Notre-Dame v Paríži vytvorila prototyp katedrálnej architektúry, ktorý sa neskôr stal vzorom nielen pre francúzsku gotiku, ale aj ostatné stavby v celej Európe, kam táto architektúra prenikla. Tvrdí to architektka, pedagogička a historička architektúry Jana Pohaničová, podľa ktorej svet sledoval devastáciu ikonickej architektúry spojenej s históriou, dejinami architektúry či kresťanstva.