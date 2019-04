KĽDR údajne otestovala novú taktickú zbraň

Agentúre The Associated Press (AP) sa zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť tvrdenia KĽDR a zatiaľ nie je ani jasné, akú zbraň otestovala. Stredajší test sa však pravdepodobne netýkal zakázaných balistických rakiet stredného a dlhého doletu. Je to prvý takýto test po približne pol roku a podľa AP by mohol značiť nespokojnosť so stagnujúcimi rokovaniami so Spojenými štátmi o jadrovom odzbrojení.

Rokovania o odzbrojení sa dostali do mŕtveho bodu po neúspešnom februárovom summite Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo vietnamskom Hanoji. Niektorí predstavitelia v juhokórejskom Soule sa obávajú, že sa Severná Kórea obráti na konanie, ktoré sa môže zdať zvonka ako provokatívne, a tak bude nútiť Washington, aby upustil od svojho tvrdého postoja pri rokovaniach a vyhovel krajine s požiadavkou zrušiť voči nej medzinárodné sankcie.

Zatiaľ, čo diplomacia stagnuje, objavujú sa správy o novej činnosti v severokórejskom centre pre výskum rakiet a stredisku na odpaľovanie rakiet dlhého doletu, kde vraj Pchjongjang buduje rakety, ktoré by mohli dosiahnuť americkú pevninu. Severokórejské médiá v stredu informovali, že Kim viedol letecké cvičenie bojových pilotov letectva a protilietadlovej jednotky poverenej na ochranu Pchjongjangu pred útokom.

Biely dom, ktorý uviedol, že si je situácie vedomý, aj kancelária juhokórejského prezidenta odmietli testovanie novej zbrane komentovať. Pentagon tiež uviedol, že o správe vie, ale tiež neposkytol žiadne informácie. Juhokórejské spojené vrchné veliteľstvo uviedlo, že test analyzuje, ale neuviedlo, o akú konkrétnu zbraň zrejme išlo.