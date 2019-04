Trump a ani iný Američan s Ruskom podľa Muellera nespolupracoval

Americký minister spravodlivosť William Barr predložil správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera s výsledkami vyšetrovania o údajnom zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Rusko sa pokúsilo ovplyvniť prezidentské voľby v Spojených štátoch v roku 2016, ale terajší americký prezident Donald Trump, nikto z jeho štábu a ani žiadny iný Američan v tejto veci s Moskvou nespolupracoval. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil americký minister spravodlivosť William Barr, ktorý predložil Kongresu USA a tiež verejnosti správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera.

Na prípadnú spoluprácu Trumpovho štábu neukazuje podľa Barra žiadny z dôkazov, ktoré Mueller nazhromaždil. Rovnako tak nič nepotvrdilo možnú spoluprácu iných amerických občanov s Moskvou. Barr tiež povedal, že Biely dom s Mellerom plne spolupracoval, hoci Trump mal voči vyšetrovaniu výhrady, lebo bol presvedčený, že ho sprevádzajú nelegálne úniky informácií. Trump v minulosti opakovane označil vyšetrovanie za hon na čarodejnice.

Pokiaľ ide o bránenie spravodlivosti, čo v Trumpovom prípade nechal Mueller vo svojej správe bez záveru, je Barr presvedčený, že na to žiadny dôkaz neukazuje. Rovnaký názor v tejto veci má aj Barrov námestník Rod Rosenstein.

Mueller sa podľa Barra zmienil o desiatich incidentoch, ktoré vyšetrovateľ preveroval ako možné bránenie priechodu spravodlivosti. K záveru ale Mueller nedospel a Barr predložené dôkazy nepovažuje za dostatočné, aby bolo možné určiť, či sa Trump činu dopustil.

Muellerovu správu o ruskej úlohe vo voľbách odovzdal Barr o 17:00 SELČ Kongresu USA a následne ju poskytol aj verejnosti. Minister zdôraznil, že dokument nebol obsahovo nijako editovaný, začiernené v ňom ale budú pasáže súvisiace s utajovanými skutočnosťami alebo s tretími osobami, ktoré nemali k vyšetrovaniu priamy vzťah. Neverejné budú aj výpovede obvinených pred veľkou porotou.

Správu vrátane začiernených pasáží dostal ešte pred dnešným zverejnením na posúdenie Biely dom, ktorý žiadne ďalšie úpravy podľa Barra nežiadal. Minister tiež povedal, že Trump sa rozhodol nevyužiť svojich právomocí, ktoré ho oprávňujú k utajeniu niektorých pasáží.

Trump a Hra o tróny

Krátko pred zverejnením správy Roberta Muellera Donald Trump na twitter napísal – „hra skončila“. V texte na fotomontáži odkazuje na obľúbený seriál stanice HBO Hra o tróny (Game of Thrones), ktorého posledná séria sa začala vysielať túto nedeľu.

„Žiadna tajná dohoda. Žiadne bránenie spravodlivosti. Pre nenávistníkov a radikálnych ľavicových demokratov – hra sa skončila,“ znie nápis na fotomontáži, na ktorej stojí americký prezident chrbtom k divákovi zahalený v bielom dyme.

V príspevku bolo použité písmo nápadne podobné tomu, aké používa stanica HBO. Rovnako, ako v anglickom originálnom názve, je aj v anglickom nápise Game Over na Trumpovej fotomontáži škrtnuté tromi čiarami písmeno O.

Nie je to prvýkrát, čo Trump vo svojich príspevkoch na twitteri odkázal na populárny seriál. Vlani v novembri upozornil citátom z tejto fantasy ságy na plánové zavedenie sankcií voči Iránu. Tento rok v januári zverejnil príspevok so slovami „Múr sa blíži“, ktoré odkazujú na dôležitú seriálovú vetu „Zima sa blíži“ (Winter is coming).

V novembri na Trumpov tweet reagovala aj sama stanice HBO. Naznačila, že sa prezident dopustil „zneužitia obchodnej značky“. Na januárový ani na aktuálny príspevok nereagovala.