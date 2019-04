Kurt Volker: Ukrajina získa späť kontrolu nad svojimi územiami

„Pred nedeľňajšími voľbami chcem zopakovať, že USA sú tu na dlhú dobu. Sme tu, aby sme podporili mierovú, silnú, demokratickú, prosperujúcu a bezpečnú Ukrajinu, ktorej hranice a územia vrátane Krymu budú plne obnovené,“ napísal Volker na Twitteri. Informovala o tom agentúra Ukrinform.

V nedeľu sa uskutoční na Ukrajine druhé kolo prezidentských volieb. Stretnú sa v ňom dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola – komik Volodymyr Zelenskyj a úradujúca hlava štátu Petro Porošenko.

Kurt Volker ešte v marci tvrdil, že zvrchovanosť Ukrajiny nad Krymským polostrovom nemožno obnoviť násilím.

„Neexistuje vojenské riešenie v tom zmysle, že by Ukrajina získala Krym späť silou. Bola by to vojenská katastrofa, ktorá by viedla k tisícom a tisícom obetí,“ uviedol Volker.