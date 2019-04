Rusko predstavuje hrozbu pre mier v Európe, vyhlásil nemecký generál Zorn

„Z hľadiska Európy hovoria za seba fakty,“ povedal v piatok pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) Zorn, pričom mal na mysli okupáciu ukrajinského polostrova Krym Ruskom, otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Británii, ako aj pozastavenie účasti Ruska na Zmluve o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) uzavretej medzi USA a bývalým Sovietskym zväzom v roku 1987. Podľa Zorna majú všetky tieto udalosti svoj špecifický význam.

V súvislosti so zmluvou INF Zorn ďalej povedal, že v oblasti odzbrojenia je potrebné vyvinúť nové úsilie. „Ak by táto zmluva úplne prestala platiť, začal by som mať obavy o vývoj situácie v oblasti rakiet stredného doletu,“ povedal Zorn a dodal, že rokovania o novom mechanizme, ktorý by zmluvu z roku 1987 nahradil, by si vyžadovali účasť všetkých kľúčových hráčov, najmä však Ruska, USA a Číny.

Americký prezident Donald Trump vo februári vyhlásil, že Washington začne proces odstúpenia od zmluvy INF, ktorý zavŕši do šiestich mesiacov. V reakcii na to začiatkom marca Ruský prezident Vladimir Putin účasť Ruskej federácie na zmluve INF oficiálne pozastavil.

INF zakazovala strely odpaľované z povrchu zeme s dosahom 500 až 5500 kilometrov. Podľa USA a ich spojencov v NATO Rusko zmluvu INF porušilo vývojom strely s plochou dráhou letu Novator 9M729 (známej aj ako SSC-8).