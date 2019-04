V súvislosti s vlámaním do ambasády KĽDR v Madride zatkli bývalého amerického vojaka

Orgány Spojených štátov zatkli bývalého príslušníka americkej námornej pechoty, ktorého spájajú so "záhadným" prípadom vlámania ozbrojenej skupiny do priestorov veľvyslanectva Severnej Kórey v španielskom hlavnom meste Madrid. Tlačová agentúra DPA to uviedla v sobotu s odvolaním sa na článok amerického denníka Washington Post.