Kim a Putin sa stretnú vo štvrtok vo Vladivostoku

Podľa denníka Kommersant sa Putin a Kim stretnú vo štvrtok vo Vladivostoku, to ale Kremeľ zatiaľ nepotvrdil. Severokórejský vodca sa po nevydarenom summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Hanoji snaží získať medzinárodnú podporu pre hospodársky rozvoj svojej izolovanej krajiny, napísala agentúra Reuters.

Summit sa uskutoční krátko po severokórejskom teste novej taktickej zbrane, ktorým podľa pozorovateľov dáva režim v Pchjongjangu najavo snahu modernizovať armádu bez ohľadu na Kimove rokovania s Trumpom. Ten sa snaží severokórejského vodcu presvedčiť k jadrovému odzbrojeniu Kórejského polostrova výmenou za zrušenie sankcií. Ich februárová už druhá schôdzka skončila neúspechom.

KCNA informovala, že Kim „čoskoro vykoná návštevu Ruska na pozvanie prezidenta Putina“. Severokórejský vodca bude mať dlhý zoznam požiadaviek a nie je isté, či niektoré z nich ruský prezident vypočuje, napísala agentúra AP. Uviedla, že Kima vo vzťahu k Rusku najviac zaujímajú dve témy.

Prvú z nich predstavuje 10-tisíc severokórejských robotníkov, ktorí pracujú v Rusku. Väčšina z nich ťaží drevo na ruskom Ďalekom východe. Pre sankcie OSN musia z krajiny do konca roka odísť. Predtým ich v Rusku bolo až 50-tisíc a podľa amerických odhadov zabezpečovali pre KĽDR príjem v stovkách miliónov dolárov.

Druhým problémom, ktorý Kima aktuálne ťaží, je hrozba, že Severná Kórea nebude mať toto leto dostatok potravín. Rusko už prejavilo vôľu poskytnúť Pchjongjangu humanitárnu pomoc a Moskva minulý mesiac oznámila, že do severokórejského prístavu Čchongdžin poslala vyše 2 000 ton pšenice.

Napriek všetkým rokovaniam so Spojenými štátmi o odstránení jadrových zbraní z Kórejského polostrova Kimovi ide v prvom rade o to, aby sa zlepšilo hospodárstvo KĽDR. Závislosť na Číne ako na hlavnom obchodnom partnerovi Pchjongjang znervózňuje. Spoločné hospodárske projekty Severnej a Južnej Kórey, napríklad obnova železničnej siete a infraštruktúry, zase naráža na Washington, ktorý Soul varoval, nech sa nepúšťa do podnikov, ktoré by porušili sankcie, pripomína AP.

Podľa interného dokumentu, ktorý získal a v japonských novinách zverejnil juhokórejský bádateľ, má Kim v pláne do roku 2020 obchod s Ruskom zdesaťnásobiť na jednu miliardu dolárov. To nebude možné bez značného uvoľnenia sankcií a zmeny správania sa Ruska, napísala AP. Kým Čína má v Severnej Kórei nemálo obchodníkov, Rusov tú pôsobí minimum.

Vôbec prvú cestu do Ruska podľa severokórejských médií Kim zrejme absolvuje svojím obrneným vlakom, ktorým vyráža na cesty do okolitých ázijských krajín. Do Vladivostoku už minulý týždeň prišiel šéf kancelárie severokórejského vodcu, ktorý býva poverovaný organizáciou Kimových ciest do zahraničia. Časť summitu sa bude zrejme konať na Vladivostockej Štátnej univerzite Ďalekého východu. Server NK News zverejnil fotografie z univerzity, kde robotníci umiestňujú ruské a severokórejské vlajky.

Od oznámenia Kimovho plánu vyviesť KĽDR z izolácie uplynul bezmála rok a pol. S čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa Kim stretol odvtedy štyrikrát, s juhokrejským prezidentom Mun Če-inom trikrát a s Trumpom dvakrát. S Putinom sa teda stretáva prekvapivo neskoro, napísala AP.