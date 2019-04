Katedrálu Notre-Dame zahalia ochrannými plachtami

Ako Villeneuve povedal v rozhovore pre francúzsku televíziu BFM TV, na zavesenie plachiet najali skupinu profesionálnych horolezcov, ktorí so svojou prácou začínajú už v utorok. So zahalením budovy do plachiet sa musia poponáhľať, keďže hlavným účelom tohto kroku je ochrániť katedrálu pred negatívnymi dôsledkami zrážok. Tie by podľa predpovedí mali byť vo francúzskej metropole väčšinu tohto týždňa.

VIDEO: Nový krov Notre-Dame potrebuje kvalitné dubové drevo, to je prisľúbené z francúzskeho Limuzínska. Pozrite si video TV Pravda s Ľubomírom Jančokom, ktorý osemnásť rokov pôsobí v Paríži. (Vysielané 16.4.2019)