Filipínsky prezident Duterte sa vyhráža vyhlásením vojny Kanade

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v utorok pohrozil Kanade, že jej vyhlási vojnu, ak si okamžite neodvezie naspäť odpad, ktorý na základe vtedajšej dohody priviezli kanadské lode do Filipín v rokoch 2013 a 2014. "Chcem, aby poslali loď. Radšej by si to mali odviezť sami, lebo inak vyplávam do Kanady sám a vyložím im tam ich odpad".