Šinzó Abe: Slovensko má veľmi výhodnú geografickú polohu v srdci Európy

Minulý rok podpísali Európska únia a Japonsko dohodu o voľnom obchode. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Japonskom a EÚ je významným míľnikom pre rozvoj vzájomného obchodu, ktorý už v súčasnosti predstavuje približne jednu tretinu celosvetového HDP. Kde vidíte špecifické prínosy tejto dohody pre Japonsko a Slovensko? Japonsko patrí medzi najrozvinutejšie krajiny sveta. Aké sú možnosti ďalších investícií Japonska na Slovensku?

Vstupom dohody o hospodárskom partnerstve s EÚ do platnosti vo februári tohto roku vznikol najväčší slobodný a moderný ekonomický blok na svete so 600 miliónmi obyvateľov, zahŕňajúci približne 30 % globálneho HDP a 40 % svetového obchodu. Táto dohoda nielenže poskytuje príležitosti rastu pre Japonsko a krajiny EÚ vrátane Slovenska, ale v prostredí rozširujúcich sa protekcionistických vplyvov v globálnom priestore má veľký strategický význam v tom, že opäť jasne ukazuje celému svetu Japonsko a EÚ ako vlajkové lode neochvejného odhodlania intenzívne podporovať voľný obchod. Slovensko má veľmi výhodnú geografickú polohu v srdci Európy. Národnou črtou Slovákov je pracovitosť, prívetivosť a ochota spolupracovať. Slováci majú k Japonsku priateľský vzťah a v súčasnosti už na Slovensku pôsobí 64 japonských spoločností. Je nám veľmi dobre známe, že slovenská vláda sa v súčasnosti aktívne zameriava na posilňovanie oblastí ako inovácie, výskum a vývoj. Predpokladám, že Slovensko bude aj naďalej rozvíjať svoje aktivity v širokom spektre odvetví, pričom bude stavať na doterajšej tradične silnej výrobnej základni. Popri Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Japonskom a EÚ očakávam, že aj Zmluva medzi Japonskom a Slovenskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. júla, prispeje k ďalšiemu prehlbovaniu vzájomnej hospodárskej spolupráce. Takisto uvítam aj viac investícií zo Slovenska do Japonska, keďže Slovensko zatiaľ investuje v Japonsku v limitovanom objeme. Je pre mňa veľkým potešením na pozvanie predsedu vlády Pellegriniho navštíviť Slovenskú republiku ako prvý japonský premiér. Veľmi rád využijem túto návštevu a teším sa, že sa budem môcť s premiérom Pellegrinim porozprávať o spôsoboch, ako naďalej podporovať vzájomné investície. Japonsko je vôbec prvou ázijskou krajinou, ktorá s bývalou Československou republikou, ktorá vznikla v roku 1918, nadviazala diplomatické vzťahy v roku 1920. Na budúci rok, pri príležitosti 100. výročia nadviazania slovensko-japonských diplomatických vzťahov, máme v pláne usporiadať celý rad rôznych spoločných výmenných projektov a podujatí. Na budúci rok bude Tokio hostiť olympijské a paralympijské hry a pevne verím, že interakcie medzi našimi krajinami na medziľudskej úrovni budú významne napredovať.

Japonsko ako regionálna veľmoc dôkladne monitoruje situáciu na Kórejskom polostrove. Ako vidíte šance na jadrové odzbrojenie v Severnej Kórei?

Pre realizáciu mieru a blahobytu v severovýchodnej Ázii je severokórejská otázka otázkou, ktorej sa nedá vyhnúť. V súvislosti s nedávnymi rozhovormi na druhom summite medzi USA a Severnou Kóreou Japonsko plne podporuje pozíciu prezidenta Spojených štátov amerických Trumpa, spočívajúcu v pevnom presvedčení o potrebe denuklearizácie Kórejského polostrova bez toho, aby sa pristupovalo k jednoduchým ústupkom, a v rovnakom čase v nutnosti pokračovať v konštruktívnom dialógu a vo vyzývaní Severnej Kórey k prijímaniu konkrétnych opatrení. Navyše v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN voči Severnej Kórei pozícia Japonska zostáva nezmenená v tom zmysle, že vyžadujeme likvidáciu nielen celého jadrového arzenálu, ale aj všetkých zbraní hromadného ničenia vrátane biologických a chemických zbraní a takisto likvidáciu nielen medzikontinen­tálnych balistických rakiet s dosahom do USA, ale i likvidáciu všetkých balistických rakiet s dosahom do Japonska vrátane rakiet stredného a krátkeho doletu. S cieľom denuklearizovať Kórejský polostrov budeme naďalej úzko spolupracovať vo formáte USA-Japonsko, ako aj v trojstrannom formáte USA-Japonsko-Južná Kórea. Rovnako chceme s týmto zámerom spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom vrátane Ruska, Číny a Európy. V neposlednom rade by sme veľmi radi viac spoločne pracovali pri riešení tejto otázky aj so Slovenskom. Severná Kórea je bohatá na prírodné zdroje a usilovnú pracovnú silu. Ak Severná Kórea nastúpi na správnu cestu, čaká ju svetlá budúcnosť. Chceme rozbiť škrupinu vzájomnej nedôvery, vyriešiť problém únosov Japoncov, otázku jadrových zbraní a balistických rakiet, vyrovnať sa s nešťastnou minulosťou a zamerať sa na normalizáciu vzťahov so Severnou Kóreou.