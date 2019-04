Vyhrala Moskva ukrajinské voľby?

Chýry o projekte Buratíno považuje šéfanalytik moskovského Centra politických technológií Alexej Makarkin za absolútny nezmysel. „Je to hlúposť vymyslená na očiernenie súpera. Zelenskyj nie je produktom zákulisnej hry Moskvy. Ak za ním niekto stojí, tak ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj. A tento miliardár, ktorý financoval dobrovoľnícke jednotky bojujúce na východe Ukrajiny proti proruským separatistom, má s moskovským vedením od roku 2014 tie najhoršie možné vzťahy,“ povedal Makarkin pre Pravdu.

Moskva v utorok vylúčila akékoľvek kontakty so Zelenským, kým oficiálne neprevezme úrad hlavy štátu. Prezident Vladimir Putin výsledky volieb nijako nekomentoval a jeho hovorca Dmitrij Peskov konštatoval, že o spolupráci s novým kyjevským vedením by bolo predčasné hovoriť. Na dôvažok legitimitu volieb Putinov hovorca spochybnil tým, že tri milióny Ukrajincov žijúcich v Rusku nedostali možnosť hlasovať. Premiér Dmitrij Medvedev na sociálnej sieti pripustil, že stále existuje šanca na zlepšenie vzťahov oboch krajín, skepticky však predpovedal, že nový líder Ukrajiny sa vo vzťahu k Rusku bude pridŕžať ideologizovanej rétoriky, akú predvádzal v predvolebnej kampani. „V tomto smere nemám nijaké ilúzie,“ dodal.

Čo mal Medvedev na mysli, keď spomenul ideologizovanú predvolebnú rétoriku budúceho ukrajinského prezidenta? Možno odpoveď populárneho zabávača na otázku, čo by ako prvé povedal Putinovi na prípadnom stretnutí. „Nuž, tak konečne ste nám vrátili naše územia. Koľko peňazí ste nám pripravení v rámci kompenzácií vyplatiť za to, že ste zabrali naše územia a pomáhali ľuďom, ktorí vyhrocovali situáciu na Kryme a v Donbase, na ich strašnej, krutej a odpornej ceste?“

Dodrží Zelenskyj svoj predvolebný sľub?

Jedným z hlavných Zelenského volebných sľubov, ktorý sa bezprostredne týka aj Ruska, bolo, že zastaví vojnu na východe Ukrajiny. Makarkin to však nevidí nijako nádejne. „Nie je jasné, na čom by sa obe strany mohli dohodnúť. Priestor na kompromis takmer neexistuje. Teoreticky by ním mohol byť odchod Ruska z východu Ukrajiny výmenou za to, že téma Krymu sa odloží na neurčito. Moskva však odchádzať nechce. Bola by nanajvýš ochotná pristúpiť na variant, že regióny Donecka a Luhanska zostanú súčasťou Ukrajiny, ale s právom blokovať kľúčové rozhodnutia v zahraničnej i obrannej politike Kyjeva. Na to by však nepristúpil žiadny ukrajinský prezident. Porošenka vyzývatelia tvrdo kritizovali, ale v otázkach Krymu, Donecka a Luhanska, armády, národnej identity, integrácie do EÚ a NATO medzi nimi vládla zhoda,“ prízvukuje analytik Centra politických technológií.

Podľa neho na Ukrajine v súčasnosti žiadny promoskovský kandidát nemal šancu vyhrať prezidentské voľby. „Ak v Kremli niekomu držali palce, aby dosiahol čo najlepší výsledok, tak to bol Jurij Bojko. Ten však vypadol už v prvom kole, čo muselo sklamať aj Porošenka, pretože politika známeho dobrými kontaktmi s Moskvou by úradujúci prezident vo finále mohol poraziť vlasteneckými témami,“ konštatuje Makarkin.

To, že Zelenskyj Porošenka najdrvivejšie porazil na ruskojazyčnom východe, podľa Makarkina vôbec neznamená, že by budúci prezident bol proruský. „Bolo to čisto protestné hlasovanie proti Porošenkovi. Vo východných regiónoch chceli potrestať prezidenta, ktorý pre nich symbolizuje vojnu v regiónoch Donecka a Luhanska, kde majú mnohí príbuzných, a ktorého politiku ukrajinizácie považujú za hrozbu pre svoj jazyk a kultúru. Zelenskyj si ich naklonil aj tým, že vo svojich predvolebných vystúpeniach voľne prechádzal u ukrajinčiny do ruštiny,“ pripomína analytik.

Podobný postoj k Zelenskému podľa Makarkina zaujala aj Moskva. „Nech je to on, či hoci aj expremiérka Julia Tymošenková, len nie Porošenko. Zelenskyj z pohľadu Kremľa nevlečie za sebou ťažké bremeno konfliktu s Ruskom. Výhodou môže byť aj politická neskúsenosť komika. V každom prípade Moskva ráta s tým, že horšie vzťahy so Zelenským ako s Porošenkom by mať nemala,“ hovorí analytik.