Putin chce vydávať ruské pasy ukrajinským povstalcom, Kyjev protestuje

Rozhodnutie, označené ako humanitárny akt, neuvádza, ktorých ukrajinských oblastí sa zjednodušený režim týka. Podľa skorších správ moskovskej tlače ide o regióny ovládané proruskými separatistami. Ukrajina Putinov krok označila za agresiu a sťažovala sa Bezpečnostnej rade OSN.

Podľa Putinovho dekrétu, ktorý sa údajne opiera o všeobecne uznávané zásady a normy medzinárodného práva, sú ruské úrady povinné žiadosť o občianstvo vybaviť v lehote do troch mesiacov. Podať žiadosť môžu občania obývajúci „jednotlivé okresy Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny“, uvádza sa v dokumente. Podmienkou obdržania pasu je sľub vernosti Rusku.

Ukrajinský minister zahraničia Pavlo Klimkin na twitteri napísal, že rozhodnutie Kremľa je pokračovaním ruskej agresie a zasahovaním do vnútorných ukrajinských záležitostí. „Je to nová ‚pasová‘ etapa okupácie Donbasu,“ napísal minister. „Rusko vás zbavilo prítomnosti, a teraz vás chce zbaviť budúcnosti,“ varoval obyvateľov povstaleckých regiónov.

Stály ukrajinský zástupca v OSN Volodymyr Jelčenko oznámil, že so sťažnosťou na „drzý krok“ Ruska, ktorý podľa neho odporuje minským mierových zmluvám, sa obrátil na Bezpečnostnú radu OSN. Vzhľadom k právu veta, ktoré môže Rusko v Rade uplatniť, je možnosť reálnych diplomatických krokov minimálna.

Ruský denník Kommersant o chystanom Putinovom dekréte informoval už v polovici apríla. Napísal, že ruské regióny susediace s povstaleckými oblasťami Donbasu sa pripravujú na príliv nových ruských občanov. V Rostove na Done, ležiacom neďaleko ukrajinských hraníc, v polovici marca otvorili nový migračný úrad ministerstva vnútra a nová infraštruktúra pre migrantov sa buduje aj v iných ruských pohraničných mestách.

Putinovo rozhodnutie v rozhovore pre TASS komentoval kremeľský poradcu Vladislav Surkov, jeden z hlavných architektov ruskej politiky voči Ukrajine. „Je to krajne významná udalosť pre občanov Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Je to povinnosť Ruska voči ľuďom hovoriacim a mysliacich rusky, ktorí sa teraz dostali do ťažkej situácie pre represívne akcie kyjevského režimu … S ruským pasom sa budú cítiť slobodnejšie a bezpečnejšie,“ konštatoval Surkov.

V časti Doneckej oblasti kontrolovanej povstalcami žije podľa ruskej tlače 2,3 milióna ľudí, v Luhanskej oblasti necelého poldruha milióna. Zjednodušený režim získania ruského pasu využívajú už obyvatelia Podnesterska, separatistickej moldavskej enklávy osídlenej väčšinovými Rusmi.