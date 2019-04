Mariju Butinovú odsúdili v USA na 18 mesiacov

Súd vo Washingtone odsúdil Butinovú za „sprisahanie s cieľom nezákonne pracovať pre vládu Ruskej federácie“, informovala agentúra RIA Novosti.

Agentúra AP napísala, že Butinová bola vo väzbe od svojho zatknutia v júli 2018 a toto obdobie sa jej započíta do trestu.

Podľa televízie RT bude po odpykaní si trestu deportovaná do Ruska.

Ešte pred vynesením verdiktu Butinová žiadala súd o zhovievavosť. „Moji rodičia sa dozvedeli o mojom zatknutí z ranných správ, ktoré sledujú vo svojom vidieckom dome v sibírskej dedine,“ povedala súdu.

„Veľmi ich milujem, ale poškodila som ich morálne a finančne. Pre toto všetko trpia. Zničila som aj svoj život. Neprišla som do Spojených štátov na niečí rozkaz, ale s nádejou, zostala len ľútosť,“ uviedla Butinová.

Americká prokuratúra žiadala 18 mesiacov pre Butinovú. Podľa prokuratúry „nebola Butinová agentkou v pravom zmysle“ tohto slova a oficiálne ani neabsolvovala výcvik určený pre tajných agentov. Jej úlohou bolo infiltrovať sa do viacerých konzervatívnych politických zoskupení v čase, keď sa moci ujímal súčasný americký prezident Donald Trump.

Butinová sa vlani v decembri pred americkým súdom priznala k účasti na sprisahaní proti Spojeným štátom. Ešte v júli bola obžalovaná zo zločineckého sprisahania, ktorého sa údajne dopustila, keď v USA pôsobila „ako zahraničný agent bez toho, aby o tom informovala príslušnú generálnu prokuratúru“.

Podľa vyšetrovateľov sa táto Ruska od roku 2015 zapájala do konšpiračných aktivít v USA v prospech Moskvy, pričom bola riadená ruským úradníkom a na to, aby prenikla do amerických politických kruhov, využívala blízke osobné vzťahy s americkým politikom.

Prokuratúra Butinovú vinila z toho, že sa pokúsila infiltrovať do amerického Národného združenia držiteľov zbraní (NRA), ktoré má podľa agentúry Reuters úzke väzby na niektorých republikánskych politikov vrátane prezidenta Donalda Trumpa.

Moskva tvrdila, že obvinenia vznesené voči Butinovej sú vymyslené a že jej zatknutie bolo motivované záujmami americkej vnútornej a zahraničnej politiky.