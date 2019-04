Uzavrú voľby Španielsku politickú koridu?

Španieli si volia budúcnosť. Znovu. Od decembra 2015 je to už tretí raz, čo si voliči v krajine vyberajú poslancov v parlamentných voľbách. A vôbec nie je vylúčené, že výsledkom hlasovania bude pokračovanie neistoty. Favoritom volieb sú socialisti premiéra Pedra Sáncheza, ktorí by mohli získať azda až 29 percent hlasov. Ľavici to však nemusí stačiť na vytvorenie funkčnej koalície.

Španielsko je piata najväčšia ekonomika v Európskej únii, ktorá sa od roku 2008 borila s hospodárskou krízou. Madrid musel v roku 2012 partnerov v EÚ požiadať o finančnú injekciu. Zo záchranného programu krajina vystúpila o dva roky neskôr, ale dozvuky problémov majú stále aj politickú podobu. V Španielsku zrodili radikálnejšiu ľavicu v podobe hnutia Podemos. Prispeli tiež k rozšíreniu katalánskeho nacionalizmu. A boj o nezávislosť španielskeho regiónu zase pomohol, aby sa na politickej scéne presadil krajne pravicový subjekt Vox (Hlas). Podľa posledných prieskumov verejnej mienky by táto strana mohla dostať 10 až 13 percent hlasov.

Zmena v Španielsku

"Dlho si Španielsko užívalo, že na rozdiel od mnohých krajín v Európe nemalo krajne pravicovú stranu. Vox však takou je. Vytvorili ju najmä bývalí členovia ľudovcov, ktorí si mysleli, že konzervatívci sú príliš slabí,“ uviedol pre Pravdu expert na španielsku politiku Francisco Romero Salvado z Bristolskej univerzity.

"Vox už mení španielsku politiku,“ pripomenul pre Pravdu politický sociológ Luis Moreno zo Španielskej národnej výskumnej rady v Madride. "Vlani v decembri strana zaznamenala silný výsledok vo voľbách do regionálneho parlamentu v Andalúzii. Je to najľudnatejší samosprávny región Španielska, ktorý má 8,5 milióna obyvateľov. Poslanci Voxu tam umožnili vládu ľudovcov a Občanov. Je preto možné, že po voľbách sa spojí extrémna pravica, pravica a centristická pravica, ak budú mať dosť hlasov,“ uviedol Moreno, ktorý si však myslí, že takáto koalícia nie je vzhľadom na pomerný systém hlasovania príliš pravdepodobná, lebo Vox, ľudovci a Občania bojujú o podobných voličov.

Podľa Romera Salvada tlačia extrémisti najmä konzervatívcov do nekompromisnejších politických pozícií. "To, že sa hlasy pravicových voličov rozdelia, by však mohlo pomôcť socialistom. Je to podobné, ako keď v minulosti ľudovci ťažili z existencie Podemosu v ľavicovej časti politického spektra,“ povedal Romero Salvado.

Sánchez napriek tomu ešte tesne pred voľbami pripomenul možnú hrozbu, že Vox bude mať vplyv na vládu. "Existuje skutočné riziko, že pravica sa spojí s krajnou pravicou,“ vyhlásil socialistický premiér pre denník El País.

Šéf Voxu Santiago Abascal chce postaviť múr proti migrantom. Podľa odborníčky na hispánske štúdie Deborah Maddenovej z Manchesterskej univerzity strana žiada zákaz interrupcií za každých okolností. Celkovo sú pre extrémistov ženy politickým terčom. Líder Voxu vo Valencii Francisco Serrano na sociálnej sieti Twitter píše o psychopatických feminacistkách a o tom, že niektoré ženy nie sú dostatočne pekné ani na to, aby ich niekto znásilnil.

"Je to ozvena patriarchálnych, antifeministických politík Frankovej diktatúry. Vox a ľudovci predstavujú skutočnú hrozbu pre zákon z roku 2010, ktorý umožňuje interrupcie do 14. týždňa tehotenstva,“ napísala Maddenová v analýze pre internetový portál The Conversation.

Čo urobia socialisti?

Hoci vstup Voxu do vlády nie je pravdepodobný, bude to, samozrejme, závisieť najmä od toho, ako dopadnú socialisti a či dokážu vytvoriť vládu. "Je to otázka za milión dolárov. Jedno je isté. V Španielsku sa skončilo obdobie, keď sa pri moci striedali dve veľké strany, ľudovci a socialisti. Teraz je však problém vytvoriť fungujúcu vládnu koalíciu,“ uviedol Romero Salvado. "Existuje možnosť vlády socialistov opierajúca sa o viaceré strany vrátane baskických a katalánskych separatistov. Potom je tu varianta koalície ľudovcov s Občanmi, ktorá bude závislá na Voxe. Oba tieto scenáre pokladá za hrozné. Najlepším výsledkom by bolo spojenie socialistov a Občanov. A to napriek tomu, čo hovoria a zlým vzťahom medzi týmito stranami,“ myslí si odborník.

Premiér Sánchez sa dlho snažil, aby centristických Občanov k sebe prilákal. Aj táto strana však prešla vývojom. Z takmer stredo-ľavicových pozícií sa najmä pod vplyvom boja Katalánska o samostatnosť posunula k nacionalistickej rétorike. Šéf Občanov Albert Rivera dokonca podľa agentúry Reuters vyhlásil, že Sánchez chce zlikvidovať Španielsko. Uviedol to v súvislosti s ústretovejšími krokmi premiéra k Barcelone. Líder socialistov preto zatiaľ spoluprácu s Občanmi vylúčil. Naopak, pochválil šéfa Podemosu Pabla Iglesiasa ako možného koaličného partnera.

"Je to obrovské sklamanie, že Občania sa spojili s krajnou pravicou a začal sa zostup ich politického projektu. Mám len slová vďačnosti pre pána Iglesiasa a jeho stranu. Počas desiatich mesiacov vlády socialistov sa ukázalo, že ľavica si vzájomne rozumie, a keď chce, dokáže urobiť skvelé veci pre sociálnu väčšinu krajiny,“ vyhlásil Sánchez pre El País.