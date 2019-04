Španielske parlamentné voľby vyhrali v Katalánsku separatisti

Prvýkrát sa tiež podľa denníka La Vanguardia tento rok do španielskeho parlamentu dostali politici, ktorí kandidovali z väzenia. Z väznice boli štyria katalánski separatisti zvolení za poslancov a jeden za senátora.

Najväčšie šance na zostavenie vlády má podľa miestnych médií líder socialistov Pedro Sánchez, ktorý ale musí pre dôveru v parlamente získať podporu ďalších ľavicových a regionálnych strán. Pravicový blok ľudovcov, strany ciudadanos a ultrapravicovej strany Vox má dohromady len 146 kresiel a podľa denníka El País by ich mohli podporiť maximálne ešte traja poslanci z Navarry, čo na zostavovaní vlády stačiť nebude. Absolútna väčšina v 350-člennom Kongrese poslancov je 176 hlasov.

Sánchezovi socialisti spolu s druhou najväčšou ľavicovou stranou Unidos Podemos dajú dohromady 165 poslancov. Ak sa k nim pridajú poslanci regionálnych strán z Baskicka, Valencie, Kanárskych ostrovov a Kantábrie, môže Sánchez podľa denníka El País získať dôveru poslancov aj bez podpory katalánskych separatistov, ak sa v druhom kole hlasovania aspoň jeden poslanec zdrží hlasovania.

Ako len teoretická sa zatiaľ javí koalícia socialistov so stranou pravého stredu ciudadanos, tieto strany by spoločne mali absolútnu väčšinu. Ich lídri ale v kampani vystupovali ako nezmieriteľní rivali. Šéf Ciuadanos Albert Rivera navyše k výsledkom volieb povedal, že chce byť lídrom opozície. Pritom skončil vo voľbách až tretí za ľudovcami, ktorí budú mať poslancov viac, a síce 66. To je zhruba polovica oproti predchádzajúcim voľbám. Riverová strana obsadí 57 kresiel (o 25 viac ako po predchádzajúcich voľbách).

Katalánski separatisti budú mať v novom parlamente 22 poslancov, z toho 15 získala Republikánska ľavica Katalánska (ERC), ktorá vyhrala v nedeľu v Katalánsku a ktorú z väzenia vedie bývalý podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras. Sedem kresiel v Kongrese poslancov získalo hnutie Spoločne pre Katalánsko (JuntsxCat), ktorého lídrom je katalánsky expremiér Carles Puigdemont. Tieto dve formácie sa ale už nezhodujú v radikálnej snahe o nezávislosť regiónu, ERC vyjadruje väčšiu ochotu rokovať s Madridom.

ERC podľa denníka La Vanguaradia dala najavo, že nepodporí prípadnú koalíciu socialistov s Ciuadanos, nevylúčila však, že podporí alianciu socialistov s Podemos, a to buď priamo, alebo tým, že sa zdrží hlasovania.

Katalánske denníky dnes uviedli, že súd by mohol povoliť piatim zvoleným separatistickým politikom vychádzku z väzenia, aby sa mohli ujať mandátov. Prevzatie tejto funkcie totiž musí byť osobné. Podľa denníka El Periodic je ale možné, že im súd potom výkon mandátov dočasne pozastaví. Proces s nimi a s ďalšími katalánskymi politikmi sa začal tento rok vo februári a zatiaľ sa neskočil.

Socialisti vyhrali v nedeľu aj vo voľbách do Senátu, kde získali absolútnu väčšinu. Tú tam mali po predchádzajúcich voľbách ľudovci.