Vodca takzvaného Islamského štátu Baghdádí sa prvýkrát po piatich rokoch objavil na videu

Vodca militantnej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakr Baghdádí sa prvýkrát za posledných päť rokov objavil na propagandistickom videozázname, ktorý v pondelok zverejnila táto džihádistická skupina. Informuje o tom agentúra AFP.

Nie je síce jasné, kedy bolo zmienené video nakrútené, Baghdádí však na ňom v minulom čase odkazuje na mesiace bojov o dedinu Bághúz, poslednú baštu IS v Sýrii, ktoré sa skončili v marci vyhlásením víťazstva Sýrskych demokratických síl (SDF) nad IS.

„Bitka o Bághúz sa skončila,“ hovorí vo videu Baghdádí, sediaci s prekríženými nohami, trom mužom, ktorých tváre sú rozmazané. Baghdádí ďalej trvá na tom, že operácie džihádistov z IS proti Západu sú „bitkou na dlho“ a že organizácia „sa pomstí“ za svojich členov, ktorí boli zabití. „Po tejto bitke toho bude viac,“ dodal.

Baghdádí na videozázname hovorí tiež o veľkonočných útokoch na Srí Lanke, pri ktorých zahynulo vyše 250 ľudí vrátane mnohých detí a najmenej 40 cudzincov. Srílanská vláda útoky bezprostredne pripísala moslimsko-extrémistickej skupine Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ). K násiliu, ktorého terčmi boli kostoly a hotely, sa však medzičasom prihlásil práve IS.

Samotný Baghdádí útoky označil ako pomstu za stratu Bághúzu, píše agentúra DPA.

„Vaši bratia na Srí Lanke uzdravili srdcia monoteistov (členov Islamského štátu) samovražednými bombovými útokmi, ktoré počas veľkej noci otriasli posteľami križiakov (kresťanov), aby pomstili vašich bratov v Bághúze,“ povedal Baghdádí a dodal, že tieto útoky boli „súčasťou odplaty“, ktorá kresťanov ešte len čaká.

Vodca IS sa na videozázname neukázal od vyhlásenia islamského kalifátu v irackom meste Mósul v júli 2014, približuje DPA.

Neskôr sa v médiách objavili informácie, že vodca IS je po smrti. Rusko tvrdilo, že zahynul pri nálete ruských lietadiel na zasadnutie vysokopostavených predstaviteľov IS na sýrsku Rakku v máji 2017. Spojené štáty však správy o Baghdádího smrti spochybňujú a iracká tajná služba vo februári 2018 uviedla, že vodca IS je stále nažive, ale zranenia a podlomené zdravie ho donútili odstúpiť z vedenia tejto teroristickej organizácie.