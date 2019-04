Iracká vláda neuznáva rodné listy 45-tisíc detí narodených počas vlády IS

Iracká vláda odmieta uznať rodné listy takmer 45-tisíc detí, ktoré sa narodili v krajine počas vlády extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) v období rokov 2013 až 2017. Vláda ich považuje za neplatné, pretože ich vydal IS. Jan Egeland z humanitárnej organizácie Nórska rada pre utečencov (NRC) varoval, že tieto deti, z ktorých väčšina sa nachádza v táboroch pre ľudí bez domova, sú "možné ľudské časované bomby". Po tom, ako ozbrojené sily podporované Spojenými štátmi porazili IS, rodiny militantov a civilisti, ktorí žili pod nadvládou extrémistov, skončili v strediskách pre ľudí bez domova.