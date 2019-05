Britský súd sa začal zaoberať vydaním Assangea do USA

Súd v Londýne dnes začal pojednávať, či Británia môže na americkú žiadosť vydať do Spojených štátov zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea. Austrálskeho občana Assangea, ktorý je po vyhostení z ekvádorskej ambasády v britskom väzení, Američania vinia z prieniku do počítačov amerického ministerstva obrany. Štyridsaťsedemročný Assange sa snaží vydaniu do USA zabrániť, podľa šéfredaktora WikiLeaks Kristinna Hrafnssona je to pre neho otázka života a smrti.