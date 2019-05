Ukrajinci a Rusi majú spoločnú len štátnu hranicu, povedal Zelenskyj

Ukrajina a Rusko majú v súčasnosti spoločnú len štátnu hranicu. Tak dnes reagoval novozvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na nedávne vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že by Rusi a Ukrajinci mali mať obe štátne občianstva. Vypovedalo by to podľa neho o tom, že sa obe krajiny dokážu dohovoriť, pretože majú veľa spoločného.