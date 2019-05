Orbán má záložnú rodinu. Jeho hrdinom je Salvini

„Idem do Maďarska vybudovať novú Európu,“ sebavedome ohlásil z paluby lietadla cez sociálnu sieť Salvini. Šéfa nacionalisticko-populistickej strany Liga musel povzbudiť rozhovor s Orbánom, ktorý v predvečer jeho návštevy zverejnil denník La Stampa pod titulkom Pakt so Salvinim pre novú Európu. Šéf maďarskej vlády v ňom predbežne nesľúbil, že svoj Fidesz pripojí k Salviniho rodiacej sa Európskej aliancii pre ľudí a národy, ku ktorej sa už hlási francúzske Národne združenie Marine Le Penovej, rakúska FPÖ, nemecká AfD a niekoľko ďalších strán z kraja pravicového politického spektra.

„Najdôležitejšiemu človeku Európy“, ako ho označil, však zaželal veľa úspechov pri realizovaní jeho projektu. „Ešte nevieme, aké zoskupenie Salvini vytvorí, ale v každom prípade dúfame, že bude silné. Európska ľudová strana musí s touto európskou pravicou spolupracovať,“ odkázal.

Európsku ľudovú stranu Orbán varoval, že „sa chystá spáchať samovraždu“. „Chce sa spriahnuť s ľavicou, aby sme sa potom spoločne potopili,“ odmietol víziu povolebnej súčinnosti konzervatívcov so socialistami a liberálmi. Keď mu taliansky reportér pripomenul, že EPP nedávno Fideszu pozastavila členstvo a zrejme naň čaká ortieľ vylúčenia, maďarský premiér oponoval: „Na rozsudok – a to od voličov – čaká Európska ľudová strana. A ja by som si želal, aby sa naše stranícka aliancia vyhla samovražednému osudu.“

Salvini po prílete do Budapešti ihneď pokračoval vrtuľníkom na juh Maďarska, kde mu Orbán predviedol zábrany postavené na hranici so Srbskom. Obaja jeden druhého opakovane označili za hrdinov, čím vzájomne ocenili svoje zásluhy v boji s ilegálnou migráciou na súši i na mori. Na tlačovej konferencii na záver Salviniho návštevy Orbán pripustil, že v EPP nevidí ochotu spolupracovať so Salviniho alianciou. Fidesz sa podľa neho po eurovoľbách sám slobodne rozhodne, k akému zoskupeniu sa pridá. Ak sa EPP spriahne s proimigrantskou ľavicou, „ťažko si v nej nájdeme miesto“, upozornil. So Salvinim, ktorý včera v Budapešti znova strašil, že Európa by sa pod vedením ľavice premenila na islamský kalifát, si maďarský premiér partnerstvo vie predstaviť. „Budeme sa uchádzať o spoluprácu so Salvinim – viditeľne, priznane a otvorene,“ citoval Orbána portál HVG.hu.

Maďarský premiér, ktorý len štyri dni po Salvinim prijme v Budapešti rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, predsedu nacionalisticko-populistickej strany FPÖ, svojím paktovaním s krajne pravicovými politikmi skúša trpezlivosť európskych ľudovcov. Sám viackrát naznačil, že si to môže dovoliť, keďže, ako tvrdí EPP, viac potrebuje Fidesz ako naopak. Hoci prieskumy naznačujú triumf Fideszu v eurovoľbách, a 12 až 14 mandátov v Európskom parlamente, ktoré prognózy predpovedajú, sa môže ukázať ako jazýček na váhach v budúcom Európskom parlamente, volebný líder EPP Manfred Weber už Orbánovi odkázal, že sa nemieni dať vydierať a ak by jeho zvolenie za šéfa eurokomisie záviselo od hlasov Fideszu, tak svoju kandidatúru stiahne.

„Viktor Orbán ide po nesprávnej ceste, keď sa k základným otázkam demokratického systému stavia totožne ako Salvini. To nie je moja cesta ani cesta EPP,“ povedal Weber pre magazín Spiegel.

Orbána ostro kritizovali aj šéfovia nemeckých vládnych strán CDU a CSU Annegret Krampová-Karrenbauerová a Markus Söder. „Ak sa maďarská vláda ešte viac vzdiali od EPP, tak sa do tejto politickej skupiny nebude môcť vrátiť,“ povedala pre denník Tagesspiegel líderka CDU. Söder, ktorý je aj bavorským premiérom, označil včerajšie rokovania Orbána so Salvinim za „nešťastný krok“ a „zlý signál“. „Pre nás je jednoznačné, že spolupráca s pravicovými populistami v Európe nie je možná,“ povedal podľa agentúry DPA a spojenectvo so Salvinim, Le Penovou a AfD označil za „jednoducho vylúčené“.