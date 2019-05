KĽDR vystrelila niekoľko rakiet krátkeho doletu

S odkazom na juhokórejskú armádu o tom informujú svetové agentúry. Južná Kórea teraz spolu s americkými úradmi analyzuje detaily striel, oznámilo vrchné veliteľstvo juhokórejskej armády.

Pchjongjang podľa agentúry Reuters stupňuje tlak na Washington po krachu februárového nukleárneho summitu. Rakety vypálil prvýkrát od roku 2017. Podľa amerických a juhokórejských armádnych veliteľov leteli strely do vzdialenosti 70 až 200 kilometrov a potom spadli do oceánu. Pôvodné správy hovorili iba o jednej rakete.

„Severná Kórea je očividne roztrpčená tým, čo sa javí ako nedostatočná flexibilita Trumpovej administratívy pri zmiernení sankcií a jej príklonom k ​​politike maximálneho tlaku,“ povedal agentúre Reuters analytik z think-tanku National Interest Harry Kazianis.

Severná Kórea v polovici apríla oznámila, že otestovala novú taktickú navádzaciu zbraň. Na prvý podobný test od neúspešného februárového summitu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vtedy dohliadal diktátor Kim Čong-un.

Či ide o raketu alebo iný typ zbrane, to Pchjongjang neuviedol. Označenie taktická sa však používa pre strely krátkeho doletu do niekoľkých stoviek kilometrov, takže územie Spojených štátov by pravdepodobne nedosiahla.

Juhokórejskí experti sa podľa agentúry Reuters na základe informácií poskytnutých Pchjongjangom zhodovali, že išlo o strelu krátkeho doletu, ktorá môže byť odpálená zo zeme, vzduchu či mora a likvidovať lode, tanky či lietadlá.

Americký prezident Donald Trump sa severokórejského vodcu Kim Čong-una snaží presvedčiť o jadrovom odzbrojení Kórejského polostrova, ich februárové rokovanie však stroskotalo na severokórejskej požiadavke zrušenia všetkých amerických sankcií. Rozhovory odvtedy nepokročili a KĽDR pohrozila tým, že prehodnotí skorší zákaz raketových a jadrových testov. Podľa satelitných snímok v posledných týždňoch začala obnovovať činnosť najmenej na jednej základni slúžiacej pred začiatkom rozhovorov na raketové testy.