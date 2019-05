Boeing so 143 ľuďmi na palube skončil v rieke

Boeing 737 smeroval z Námornej základne Guantánamo Bay na Kube na základňu v Jacksonville. Na jeho palube bolo 136 pasažierov a sedem členov posádky. Stroj sa skĺzol do rieky na konci pristávacej dráhy, pričom skončil v plytkej vode. Do miestnej nemocnice previezli 21 dospelých v dobrom stave. Na mieste zasahovalo približne 90 členov záchranných zložiek. Zatiaľ nie je známe, prečo sa lietadlo dostalo mimo runway.

Americký prezident Donald Trump telefonicky ponúkol pomoc starostovi mesta Lennymu Currymu. Jednou z cestujúcich bola advokátka Cheryl Bormannová, ktorá televízii CNN oznámila, že lietadlo malo na odlete štvorhodinové oneskorenie. Pristávalo podľa nej za hromobitia a bleskov a pristátie bolo „naozaj tvrdé“.

„Lietadlo doslova narazilo do zeme a nadskočilo. Bolo jasné, že ho pilot nemal plne pod kontrolou, potom nadskočilo znova,“ povedala. Svoju skúsenosť označila za „desivú“. Keď sa stroj naklonil a zišiel z dráhy, narazila Bormannová hlavou do sedadla pred sebou. „Boli sme vo vode a nedokázali povedať, kde sme, či je to rieka alebo oceán,“ oznámila. Keď sa dostala z lietadla, bolo vraj cítiť, že pohonné hmoty unikajú do vody.

Väčšina cestujúcich má podľa nej väzby na armádu. Ľudia si navzájom pomáhali dostať sa zo sedadiel a vystúpiť von na krídlo, kde im potom pomohli do člna. Policajné veliteľ potvrdil, že do nemocníc bolo odvezených 21 ľudí s ľahkými zraneniami a ďalší ľudia boli ošetrení na mieste.

Lietadlo patrí spoločnosti Miami Air International, ktorá zatiaľ haváriu nekomentovala. Hovorca firmy Boeing povedal, že podnik o incidente vie a snaží sa získať viac informácií.