Z centra Kábulu hlásia obrovský výbuch a streľbu

Predpoludním o tom informovala agentúra The Associated Press (AP). Nad mestom sa podľa nej vznáša obrovský kúdol bieleho dymu. K výbuchu a následným bojom došlo pred sídlom afganskej generálnej prokuratúry. Zatiaľ nie sú žiadne informácie o prípadných obetiach či zranených. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, no v krajine často operuje afganské militantné hnutie Taliban, ako aj teroristická sieť Islamský štát.