Kňazi a rehoľníci budú musieť podľa nových pravidiel pápeža hlásiť sexuálne zneužívanie

Kňazi i rehoľníci sú odteraz povinní okamžite nahlásiť cirkevnej vrchnosti alebo priamo Vatikánu sexuálne zneužívanie ako detí, tak aj dospelých a jeho krytie. Je to obsiahnuté v dekréte, ktorý dnes vydal pápež František a ktorý začiatkom júna nadobudne platnosť na tri roky.

Kňazi i rehoľníci musia predstavenému oznámiť, ak sa dozvedia alebo majú „opodstatnené podozrenie“, že duchovný zneužil maloletého či dospelého alebo že prechováva detskú pornografiu. Rovnaké pravidlo platí v prípade, že niekto v cirkevnej hierarchii takéto činy kryje. Doteraz ich k ohláseniu takých vecí zaväzovalo iba svedomie. Pápežský dekrét však nestanovuje postih, ak uvedené delikty nenahlásia.

Nový cirkevný normatívny akt, záväzný pre celú katolícku cirkev, ukladá každej diecéze za povinnosť, aby do júna 2020 zaviedla jednoduchý a prístupný systém prijímania informácií o zneužívaní. Miestne cirkevné organizácie nemajú váhať so zapojením svetských odborníkov do vyšetrovania. Tým, ktorí prečin nahlásia, ako aj obetiam zneužívania a obťažovania, bude zaistená ochrana.

O prípadnej peňažné náhrade pre obete sa dekrét nezmieňuje.

Na dospelých pápežský dekrét podľa kardinála Marca Ouellette pamätá kvôli nedávnym správam o zneužívaní mníšok a seminaristov, ktorými sa okrem iného zaoberal aj vatikánsky časopis pre ženy, ktorý vychádza ako mesačník novín L'Osservatore Romano. To, že sú takéto delikty páchané, priznal aj pápež.

Dokument o dvoch kapitolách a 19 bodoch tiež určuje maximálnu dĺžku vyšetrovania, vymedzuje čas, v ktorom musí na jeho výsledky reagovať Vatikán, a umožňuje prečiny nahlásiť aj spätne. Nanovo tiež stanovuje postup v prípade, že sa obvinenie týka biskupa, kardinála alebo rehoľného predstaveného.

Kňazi aj rehoľné osoby nemusia podľa normatívneho aktu prečiny hlásiť polícii, ale musia rešpektovať zákony danej krajiny. Napríklad v Taliansku právo nezaväzuje kňazov k tomu, aby sexuálne zneužívanie hlásili aj trestným orgánom. Čilskí poslanci naproti tomu v apríli schválili zákon, ktorý všetkým predstaviteľom cirkevných organizácií ukladá povinnosť oznámiť prokuratúre akékoľvek nezákonné správanie voči neplnoletým či bezmocným osobám.

Vek dospelosti dekrét najvyššieho predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi posúva v kánonickom práve z 16 na 18 rokov.

Dekrétom Vos estis lux mundi (Vy ste svetlo sveta) pápež František reaguje na vlnu škandálov spojených so sexuálnym zneužívaním a jeho krytím, s ktorou sa katolícka cirkev musí vysporiadať po celom svete, a to aj v samotných špičkách svojej hierarchie.

V decembri napríklad pápež z radov svojich poradcov vylúčil austrálskeho kardinála George Pella, ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužívania a čílskeho kardinála Francisca Javiera Errázuriz, ktorý je podozrivý, že kryl sexuálne a psychické zneužívanie mladistvých páchané jedným z čílskych katolíckych kňazov.