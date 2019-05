Berlínske letisko sa má otvoriť budúci rok, má ale tisíce chýb

Berlínske letisko Willyho Brandta malo byť už osem rokov v prevádzke. Zatiaľ sa ho ale pre technické problémy ani na niekoľko pokusov nepodarilo otvoriť. Obyvatelia nemeckej metropoly sú preto už veľmi skeptickí, keď sa zase hovorí o ďalšom termíne, keď by vzdušný prístav mal privítať prvých pasažierov.

Šéf letiska Engelbert Lütke Daldrup ale uisťuje, že tentoraz už to bude iné, že to určite vyjde a letisko sa skutočne otvorí budúci rok na jeseň. Zostáva už „len“ odstrániť vyše 11 500 závad.

„Sme si istí, že v októbri 2020 otvoríme,“ zdôrazňuje zahraničným novinárom s odhodlaním v hlase Daldrup, ktorý ale aj tak musí zodpovedať na rad pochybovačných otázok. A niet divu. Jeho predchodcovia na čele letiska rovnako presvedčivo sľubovali, že sa vzdušný prístav, s ktorého stavbou sa začalo pred takmer 13 rokmi, otvorí v roku 2011, potom v roku 2012, a potom ešte v niekoľkých ďalších termínoch.

Nestalo sa tak ani raz, predovšetkým pre zásadné problémy v priestoroch prvého terminálu, kde chaotické vedenie projektu viedlo k stavbe miestností, ktoré vôbec neboli naplánované, alebo vážnym nedostatkom v protipožiarnej ochrane. „Bola to stavebná katastrofa,“ pripúšťa Daldrup, podľa ktorého sa najviac chýb urobilo v hektickej snahe za každú cenu stihnúť druhý termín otvorenia letiska v júni 2012.

Chyby viedli nielen k opakovanému odloženiu začatia prevádzky, ale aj k výraznému zvýšeniu nákladov, ktoré sa podľa nemeckých médií vyšplhali už na viac ako sedem miliárd eur. „Len na údržbu máme náklady zhruba desať miliónov eur mesačne,“ vysvetľuje Daldrup pri prehliadke letiska, na ktorom je možné stretnúť zamestnancov čistiacich už roky nepoužívané toalety alebo kompletne pripravené odbavovacie prepážky, na ktoré ale zatiaľ len sadá prach. Celkom sa údržbe a stráženia prázdneho letiska venuje vyše 100 ľudí.

Šéf letiska, ktorého areál miestami zarastá trávou, je ale presvedčený, že sa ich pracovná náplň už čoskoro zmení. Stavba hlavného terminálu je podľa neho prakticky hotová a tiež problémy s protipožiarnou ochranou sa po mnohých rokoch konečne podarilo vyriešiť. Podobne to vraj vyzerá aj s drvivou väčšinou ďalších nedostatkov. S tými zvyšnými, ktorých ale bolo podľa marcovej správy kontrolórov len v oblasti kabeláže stále 11 519, si podľa Daldrup stavbári poradia v najbližších mesiacoch. Kontrolóri, ktorí sa na letisku pohybujú už posledné tri roky, potom majú všetko posvätiť príslušnými pečiatkami.

Zhruba za rok sa prvý terminál, ktorý má 360-tisíc metrov štvorcových a niekoľko tisíc miestností, začne pripravovať na prevádzku. K tomu bude potrebných okolo 10-tisíc dobrovoľníkov, s pomocou ktorých sa budú pol roka testovať eskalátory, výťahy, odbavovacie pulty, pásový systém pre batožinu alebo bezpečnostné kontroly, tak aby sa všetko pred ostrým štartom vyladilo.

Prvých skutočných cestujúcich letisko, na ktoré bude možné sa vlakom z berlínskej hlavnej stanice dopraviť za 20 minút, odbaví podľa aktuálneho plánu budúci rok v októbri. V prvom roku prevádzky by ich podľa Daldrup malo byť približne 31 miliónov. Do roku 2025 a dostavbe druhého a tretieho terminálu má kapacita letiska, ktoré nahradí dve doterajšie, Tegel a Schönefeld, vzrásť na 45 miliónov pasažierov ročne a do roku 2040 potom na 55 miliónov.

Pre väčšinu Berlínčanov sú ale takéto plány hudbou ďalekej budúcnosti, ktorú nepočúvajú príliš vážne. Vyše dve tretiny z nich si totiž podľa ankety denníka Tagesspiegel myslia, že sa letisko v južnej časti nemeckej metropoly nikdy neotvorí.